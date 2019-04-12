Связанный с Пригожиным поставщик питания в школы попал под ликвидацию

Связанный с Пригожиным поставщик питания в школы попал под ликвидацию

Речь идет о предприятии «СП Конкорд», которое упоминается в контрактах на поставку питания в московские школы

Работники комбината «СП Конкорд» (Фото: Андрей Стенин / РИА Новости)

ООО «СП Конкорд» находится в процессе ликвидации, следует из базы данных СПАРК. Он начался 10 апреля. Компания, среди прочего, ведет деятельность по производству пищевых продуктов и по доставке продуктов питания. Среди других направлений деятельности — лизинг оборудования, аренда транспорта, «деятельность в области права», следует из СПАРК.

Совладельцами компании выступают ООО «Конкорд М» и «Конкорд менеджмент и консалтинг» — у них равные доли в уставном капитале. Через них компанией ООО «СП Конкорд» владеет бизнесмен Евгений Пригожин.

ООО «СП Конкорд» указан некоторыми московскими школами (например, № 185 и № 1366) в качестве фактического адреса компании «Комбинат питания «Конкорд» — исполнителя контракта на оказание услуг по организации питания.

Первым на это обратил внимание The Bell. РБК направил запрос в «СП Конкорд».

Указанный в контрактах со школами сайт «Конкорда» недоступен, на сайте стоит заглушка «Ведутся технические работы». По данным СПАРК, телефон «СП Конкорд» совпадает с номерами восьми других юридических лиц, а также ранее он совпадал с номерами поставщика питания в санатории и в московские школы.