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Alphabet $1 400 (+14,96%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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Бизнес ,  
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Связанный с Пригожиным поставщик питания в школы попал под ликвидацию
Речь идет о предприятии «СП Конкорд», которое упоминается в контрактах на поставку питания в московские школы
Работники комбината «СП Конкорд» (Фото: Андрей Стенин / РИА Новости)

ООО «СП Конкорд» находится в процессе ликвидации, следует из базы данных СПАРК. Он начался 10 апреля. Компания, среди прочего, ведет деятельность по производству пищевых продуктов и по доставке продуктов питания. Среди других направлений деятельности — лизинг оборудования, аренда транспорта, «деятельность в области права», следует из СПАРК.

Совладельцами компании выступают ООО «Конкорд М» и «Конкорд менеджмент и консалтинг» — у них равные доли в уставном капитале. Через них компанией ООО «СП Конкорд» владеет бизнесмен Евгений Пригожин.

ООО «СП Конкорд» указан некоторыми московскими школами (например, № 185 и № 1366) в качестве фактического адреса компании «Комбинат питания «Конкорд» — исполнителя контракта на оказание услуг по организации питания.

Первым на это обратил внимание The Bell. РБК направил запрос в «СП Конкорд».

Указанный в контрактах со школами сайт «Конкорда» недоступен, на сайте стоит заглушка «Ведутся технические работы». По данным СПАРК, телефон «СП Конкорд» совпадает с номерами восьми других юридических лиц, а также ранее он совпадал с номерами поставщика питания в санатории и в московские школы.

Также в СПАРК содержится информация о двух арбитражных делах, в которых «СП Конкорд» выступал в качестве ответчика. Истцом в обоих случаях выступил «Ингосстрах» — в 2017 году он взыскал страховое возмещение на сумму в 27,1 тыс. руб., годом ранее компания взыскала с «СП Конкорд» 10,5 тыс. руб.

В конце декабря в московских школах и детских садах произошло массовое отравление. По информации Роспотребнадзора, причиной мог стать творог, производимый компанией «Чаплыгинмолоко». Предприятие поставляло продукцию «Конкорду» через посредников. «Конкорду» назначили административное наказание, после чего компания потребовала от поставщика возместить убытки. В начале апреля также стало известно, что сразу несколько московских школ подали иски к компании «Московский школьник», иски были связаны с несоблюдением условий контракта по поставке питания в учреждения. ФБК Алексея Навального связывает эту компанию с Евгением Пригожиным, хотя в структурах бизнесмена связь с «Московским школьником» опровергают.


 

Авторы: Андрей Гатинский, Дада Линделл
При участии: Роман Кирьянов
Теги: Евгений Пригожин, питание
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