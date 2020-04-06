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Пригожин подал в суд на Любовь Соболь и телеканал «Царьград»

Иск связан с делом о нападении на мужа Соболь в ноябре 2016-го. По мнению Пригожина, Соболь распространяет ложную информацию
Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Российский бизнесмен Евгений Пригожин подал в суд на юриста «Фонда борьбы с коррупцией», экс-кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь, а также на телеканал «Царьград». Об этом пресс-служба компании «Конкорд» сообщила в своей группе во «ВКонтакте».

«Да, действительно я подал иск, поскольку информация, которую Соболь пытается распространять обо мне, не имеет ничего общего с действительностью», — приводятся слова Пригожина.

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Как отметили в пресс-службе, сейчас юристы работают над возможностью расширения исковых требований. Детали уже поданного иска там не уточнили.

Сама Соболь в разговоре с РБК подтвердила эту информацию. «Иск был подан в Тверской районный суд, сделали соответчиком меня, а второй соответчик — «Царьград» — находится в подсудности Тверского районного суда Москвы», — сообщила она. В пресс-службе телеканала «Царьград» подтвердили РБК факт получения иска.

В пресс-службе Тверского районного суда Москвы заявили РБК, что иск к ним не поступал.

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Как рассказала Соболь на YouTube-канале «Навальный LIVE», суть иска (копию она приложила в описании к ролику) заключается в том, что Пригожин требует признать недостоверной и порочащей информацию о том, что он замешан в организации нападения на ее мужа Сергея Мохова. Эта информация прозвучала в ролике «Царьграда», который был опубликован в июне 2019 года.

Пригожин, по словам Соболь, требует, чтобы телеканал опубликовал видеозапись, на которой Соболь опровергает слова о нападении. Кроме того, бизнесмен потребовал от телеканала удалить прошлогодний сюжет с официального сайта и YouTube, рассказала она.

Нападение на мужа Соболь Сергея Мохова произошло в ноябре 2016 года. Тогда нападавший с помощью шприца впрыснул ему неизвестное психотропное вещество. По словам Соболь, полиция отказалась возбуждать дело после нападения.

Авторы: Роман Кирьянов, Михаил Юшков
Теги: иск, Евгений Пригожин, Любовь Соболь, «Царьград»
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