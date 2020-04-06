Пригожин подал в суд на Любовь Соболь и телеканал «Царьград»

Иск связан с делом о нападении на мужа Соболь в ноябре 2016-го. По мнению Пригожина, Соболь распространяет ложную информацию

Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Российский бизнесмен Евгений Пригожин подал в суд на юриста «Фонда борьбы с коррупцией», экс-кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь, а также на телеканал «Царьград». Об этом пресс-служба компании «Конкорд» сообщила в своей группе во «ВКонтакте».

«Да, действительно я подал иск, поскольку информация, которую Соболь пытается распространять обо мне, не имеет ничего общего с действительностью», — приводятся слова Пригожина.

Как отметили в пресс-службе, сейчас юристы работают над возможностью расширения исковых требований. Детали уже поданного иска там не уточнили.

Сама Соболь в разговоре с РБК подтвердила эту информацию. «Иск был подан в Тверской районный суд, сделали соответчиком меня, а второй соответчик — «Царьград» — находится в подсудности Тверского районного суда Москвы», — сообщила она. В пресс-службе телеканала «Царьград» подтвердили РБК факт получения иска.