Нефтяники в Ливии заявили о российских наемниках на месторождении

Ливийская национальная нефтяная корпорация утверждает, что российские наемники вторглись на одно из месторождений. Представитель компании после этого заявил, что «некоторые страны» пытаются сорвать возобновление добычи нефти

Вид на месторождениие Шарара (Фото: Aidan Lewis / Reuters)

Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) сообщила о появлении на месторождении Шарара иностранных наемников, в том числе российских. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Инцидент произошел накануне, 25 июня, отмечает NOC. На нефтяное поле Шарар въехала колонна транспортных средств, в которых находились российские и другие иностранные наемники. Их обнаружила охрана нефтяного объекта.

В релизе корпорации говорится, что NOC глубоко обеспокоена инцидентом. «Нефть Ливии предназначена для ливийского народа, и я полностью отвергаю попытки зарубежных стран предотвратить возобновление добычи. Примечательно, что многие страны сами выигрывают от отсутствия ливийской нефти на мировых рынках. Некоторые из них цинично выражают свое публичное сожаление по поводу продолжающейся неспособности Ливии добывать нефть, и в то же время сами поддерживают силы, которые блокируют добычу», — заявил представитель корпорации Мустафа Саналла.

РБК направил запрос в пресс-службу МИД России.