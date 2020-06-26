Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 69,13 (-0,34) Quote, 12:56
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 77,54 (-0,52) Quote, 12:56
В Москве за сутки от коронавируса умерли 20 человек Общество, 22:58 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 июня Общество, 22:58 В Ростуризме назвали число готовых принимать туристов регионов Общество, 22:56 Памятник главе русской Аляски предложили убрать из основанного им города Общество, 22:53 Вирусолог предсказал всплеск заражений COVID в России через две недели Общество, 22:51 Microsoft анонсировала закрытие всех розничных магазинов Бизнес, 22:47 Нефтяники в Ливии заявили о российских наемниках на месторождении Общество, 22:39 Путин поблагодарил президента Киргизии за визит в Москву Политика, 22:28 Два гола Дзюбы с пенальти принесли «Зениту» победу над «Крыльями Советов» Спорт, 22:28 Российский Су-30 сопроводил самолеты-разведчики США над Черным морем Общество, 22:11 Село в Саратовской области закрыли на карантин из-за коронавируса Общество, 22:00 Швейцарская прокуратура расширила расследование против Платини Спорт, 21:59 «Сочи» объяснил уважением к сопернику игру основы с юниорами «Ростова» Спорт, 21:57 Прокуратура не нашла оскорблений в словах Артамонова о разгоне людей Общество, 21:52
Общество ,  
0 

Нефтяники в Ливии заявили о российских наемниках на месторождении

Ливийская национальная нефтяная корпорация утверждает, что российские наемники вторглись на одно из месторождений. Представитель компании после этого заявил, что «некоторые страны» пытаются сорвать возобновление добычи нефти
Вид на месторождениие Шарара
Вид на месторождениие Шарара (Фото: Aidan Lewis / Reuters)

Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) сообщила о появлении на месторождении Шарара иностранных наемников, в том числе российских. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Инцидент произошел накануне, 25 июня, отмечает NOC. На нефтяное поле Шарар въехала колонна транспортных средств, в которых находились российские и другие иностранные наемники. Их обнаружила охрана нефтяного объекта.

В релизе корпорации говорится, что NOC глубоко обеспокоена инцидентом. «Нефть Ливии предназначена для ливийского народа, и я полностью отвергаю попытки зарубежных стран предотвратить возобновление добычи. Примечательно, что многие страны сами выигрывают от отсутствия ливийской нефти на мировых рынках. Некоторые из них цинично выражают свое публичное сожаление по поводу продолжающейся неспособности Ливии добывать нефть, и в то же время сами поддерживают силы, которые блокируют добычу», — заявил представитель корпорации Мустафа Саналла.

РБК направил запрос в пресс-службу МИД России.

США заявили о перехвате груза из России с ливийскими динарами на $1 млрд
Финансы
Фото: Yara Nardi / Reuters

Россия в Ливии оказывает поддержку фельдмаршалу Халифе Хафтару и его Ливийской национальной армии. Противостояние между Хафтаром и правительством национального согласия в Триполи (признанным ООН) идет с 2011 года и обострилось с прошлого года, после начала полномасштабного наступления сил Хафтара на Триполи.

В начале мая агентство Reuters со ссылкой на отчет экспертов ООН писало, что ЧВК Вагнера разместила в Ливии около 1 тыс. бойцов, усилив отряды Хафтара. Общее число находящихся в Ливии вагнеровцев оценили в 800–1200 человек.

О том, что в Ливии при поддержке Москвы действуют российские наемники, заявляли и турецкие власти, поддерживающие ПНС.

Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию
Политика
Фото: Imago Images / Xinhua / ТАСС

Россия отрицает всякое участие в боевых действиях на территории Ливии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин не отправлял войска туда и приказов на этот счет не отдавал. «Никаких российских войск в Ливии нет», — утверждает он. В то же время Путин в январе говорил, что в этой стране могут быть россияне, участвующие в военных действиях, но они не представляют интересы России. По его словам, денег от российского государства они не получают.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Ливия, наемники
Материалы по теме
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии и Сирии
Политика
МИД счел фальшивыми заявления США о подделке ливийской валюты в России
Политика
В Совфеде обвинения США по Ливии назвали глупостью
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter