США заявили о перехвате груза из России с ливийскими динарами на $1 млрд

США сообщили о перехвате Мальтой партии «контрафактных» денег, напечатанных Гознаком. Россия с 2016 года официально печатает банкноты для правительства генерала Хафтара. Правительство в Триполи не объявляло эти деньги нелегальными

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Правительство Мальты перехватило более $1 млрд «контрафактной» (counterfeit) ливийской валюты, которая была напечатана Гознаком, говорится на сайте Госдепартамента.

Перехват партии ливийских динаров был осуществлен 26 мая, говорится в сообщении, в пересчете на американскую валюту мальтийские власти изъяли $1,1 млрд.

Заказ на печать контрафактных денег поступил от «нелегальной параллельной организации», непосредственно деньги напечатал Гознак, сообщили в Госдепартаменте. «Центральный банк Ливии, основной офис которого находится в Триполи, — единственный легитимный центральный банк Ливии», — отмечается в сообщении Госдепа.

Также в Госдепартаменте отметили, что «приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии». В Вашингтоне подтвердили решимость сотрудничать с ООН и зарубежными партнерами для пресечения деятельности, которая «подрывает суверенитет и стабильность» Ливии.

«Этот инцидент вновь подчеркивает необходимость для России прекратить ее дестабилизирующие действия в Ливии», — заявили в Госдепартаменте.