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Политика ,  
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СМИ узнали причину отказа Хафтара подписать соглашение о прекращении огня

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар отказался подписать соглашение о прекращении огня с действующим правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, поскольку предложенный проект документа игнорировал ряд требований ЛНА. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники.

Собеседники телеканала также рассказали, что Хафтар отказался от какого-либо участия или посредничества Анкары в контроле за прекращением огня в стране. По словам источников, командующий также отметил, что в соглашении не указывалось, что турецкие войска должны быть выведены из Ливии.

Хафтар попросил время до утра на московских переговорах по Ливии
Политика

В ночь на 14 января стало известно, что Хафтар с делегацией покинул Москву без подписания соглашения о прекращении огня. 13 января министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что два представителя Ливии — Сарадж и глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри — подписали документ, предписывающий конкретизировать вопросы режима прекращения огня, однако Хафтар попросил дополнительное время до утра 14 января.

Переговоры по Ливии в Москве прошли 13 января. Они велись при участии Сергея Лаврова и главы Минобороны России Сергея Шойгу, а также их турецких коллег Мевлюта Чавушоглу и Хулуси Акара. При этом личной встречи Хафтара и Сараджа на переговорах не было.
 

Теги: Халифа Хафтар, Ливия, прекращение огня, переговоры
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