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Политика ,  
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Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию

Американские военные опубликовали фотографии, на которых, предположительно, сняты российские Су-35 и МиГ-29 в Ливии. Пентагон утверждает, что Москва отправляет в Ливию авиацию для поддержки наемников из группы Вагнера
Фото: Imago Images / Xinhua / ТАСС
Фото: Imago Images / Xinhua / ТАСС

Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).

«Российский истребитель прибыл в Ливию с авиабазы в России через Сирию, где, насколько известно, его камуфляж изменили, чтобы скрыть принадлежность к России», — заявили в AFRICOM. По версии американских военных, в Ливии он вместе с другими самолетами будет поддерживать «группу Вагнера» — российских наемников, за которыми, по версии США, стоит Москва. Управлять ими также должны будут наемники.

«Слишком долго Россия полностью отрицала свою причастность к продолжающемуся ливийскому конфликту. Что ж, сейчас это невозможно отрицать. Мы наблюдали за тем, как Россия направляла истребители четвертого поколения в Ливию, отслеживая каждый этап. ЛНА и частные военные компании не могут получать вооружение и снабжать бойцов без государственной поддержки, которую они получают от России», — приводятся в заявлении слова генерала Стивена Таунсенда, командующего AFRICOM.

РБК обратился за комментарием в Минобороны.

Фотографии, на которых, предположительно, запечатлены российские самолеты, AFRICOM опубликовало в Twitter.

На одном из фото с некоего аэродрома видны несколько самолетов, похожие на истребители Су-35 и МиГ-29.

«Если Россия овладеет базой на ливийском побережье, то следующим логическим шагом будет развертывание постоянных средств запрета на доступ в эту зону (средств ПВО. — РБК), — приводятся в заявлении AFRICOM слова Джеффри Харригяна, командующего ВВС США в Европе и Африке. — Если этот день наступит, это создаст реальную угрозу безопасности на южном рубеже Европы».

Хафтар объявил о переходе управления Ливией к армии
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Халифа Хафтар

В начале мая агентство Reuters со ссылкой на отчет экспертов ООН писало, что ЧВК Вагнера разместила в Ливии около 1 тыс. бойцов, усилив отряды Хафтара. Общее число находящихся в Ливии вагнеровцев оценили в 800–1,2 тыс. человек. О том, что в Ливии при поддержке Москвы действуют российские наемники, заявляли и турецкие власти, поддерживающие Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи.

Россия отрицает всякое участие в боевых действиях на территории Ливии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин не отправлял войска туда и приказов на этот счет не отдавал. «Никаких российских войск в Ливии нет», — утверждает он. В то же время Путин в январе говорил, что в этой стране могут быть россияне, участвующие в военных действиях, но они не представляют интересы России. По его словам, денег от российского государства они не получают.

Раздробленная Ливия: как живет страна через шесть лет после революции
Фотогалерея 
<p>15 февраля 2011 года в Бенгази, втором по величине городе Ливии, начались народные волнения, вызванные задержанием юриста и правозащитника Фатхи Тербиля. Антиправительственные протесты перешли в вооруженные столкновения с полицией по всей стране. 27 февраля повстанцами был сформирован переходный национальный совет республики, признанный тогда большинством стран мира единственным легитимным органом власти.</p> <p>18 марта 2011 года Совет Безопасности ООН <a href="http://www.interfax.ru/russia/182092">принял</a> резолюцию 1973, санкционировавшую&nbsp;военное вмешательство иностранных государств в ливийский конфликт и&nbsp;одобрившую создание бесполетной зоны. Военную операцию сначала вела коалиция во главе с США, а в конце марта контроль над ней&nbsp;перешел к НАТО.</p> <p>В конце августа повстанцам удалось взять столицу. 20 октября во время штурма города Сирт был убит Муаммар Каддафи, правивший страной c 1969 года.</p> <p></p>

В Ливии после свержения в 2011 году лидера страны Муаммара Каддафи идет противостояние между армией фельдмаршала Халифы Хафтара и ПНС премьер-министра Фаиза Сараджа, признанного ООН. Столицу страны Триполи контролируют силы ПНС, а Ливийская национальная армия формально подчиняется палате представителей Ливии, базирующейся в Тобруке. С 2019 года силы Хафтара пытаются взять Триполи под контроль.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: США, Пентагон, Ливия
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