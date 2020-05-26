Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию

Американские военные опубликовали фотографии, на которых, предположительно, сняты российские Су-35 и МиГ-29 в Ливии. Пентагон утверждает, что Москва отправляет в Ливию авиацию для поддержки наемников из группы Вагнера

Фото: Imago Images / Xinhua / ТАСС

Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).

«Российский истребитель прибыл в Ливию с авиабазы в России через Сирию, где, насколько известно, его камуфляж изменили, чтобы скрыть принадлежность к России», — заявили в AFRICOM. По версии американских военных, в Ливии он вместе с другими самолетами будет поддерживать «группу Вагнера» — российских наемников, за которыми, по версии США, стоит Москва. Управлять ими также должны будут наемники.

«Слишком долго Россия полностью отрицала свою причастность к продолжающемуся ливийскому конфликту. Что ж, сейчас это невозможно отрицать. Мы наблюдали за тем, как Россия направляла истребители четвертого поколения в Ливию, отслеживая каждый этап. ЛНА и частные военные компании не могут получать вооружение и снабжать бойцов без государственной поддержки, которую они получают от России», — приводятся в заявлении слова генерала Стивена Таунсенда, командующего AFRICOM.

РБК обратился за комментарием в Минобороны.

Фотографии, на которых, предположительно, запечатлены российские самолеты, AFRICOM опубликовало в Twitter.