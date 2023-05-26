Памфилова ответила на сообщения, что у нее пропал голос

О госпитализации Памфиловой сообщила Baza. Глава ЦИК заявила, что у нее ларингит и уже в понедельник она выйдет на работу

Элла Памфилова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что с ней все в порядке и со следующей недели она выйдет на работу, передает ТАСС. Ранее Baza написала, что у главы ЦИК пропал голос и на днях ее госпитализировали.

«Это просто обычный <...> ларингит, ничего особенного», — заявила Памфилова.

Она добавила, что к работе вернется с 29 мая.

Памфилова занимает пост председателя ЦИК с марта 2016 года. Под ее руководством комиссия дважды провела выборы в Госдуму — в 2016 и 2021 годах, последние президентские выборы — в 2018-м, а также голосование по поправкам в Конституцию в 2020 году.

При Памфиловой в России начали расширять применение электронного голосования на выборах. Впервые оно было использовано на думских выборах в 2021 году. Такую возможность предусмотрели для жителей семи регионов, в том числе Москвы, Севастополя, Курской, Нижегородской и Ярославской областей. Как сообщала глава ЦИК, дистанционно отдать свой голос можно будет и на выборах президента в 2024 году, но только в тех регионах, где электронное голосование было опробовано.

Памфилова находится под западными санкциями. США и ЕС ввели против нее ограничительные меры после состоявшихся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях референдумов, по результатам которых эти территории были включены в состав России. Весной Памфилова заявляла, что западные страны, в первую очередь США, хотят «сорвать» президентские выборы в 2024 году и выделяют на это «огромные средства».