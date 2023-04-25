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Памфилова предложила придумать новую форму голосования

Глава ЦИК Памфилова предложила создать новую форму голосования для удаленных территорий

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на предложила придумать новую форму голосования для территорий с большими расстояниями и малой плотностью населения.

«Я вчера попросила своих коллег о том, что давайте подумаем … какие формы голосования, которые приблизят еще в большей степени, сделают более эффективной систему голосования, где есть такой разброс, очень мало людей», — сказала Памфилова на Дальневосточном электоральном форуме.

По ее словам, неясно, когда в этих регионах получится проводить дистанционное электронное голосование, поэтому надо подумать о еще одном формате с применением технических средств.

Накануне глава ЦИК заявила, что дистанционное электронное голосование на выборах президента России в 2024 году пройдет только в тех регионах, где оно уже было опробовано. Ближайшие президентские выборы должны состояться 17 марта 2024 года. В декабре этого года по плану их официально назначит Совет Федерации, после чего начнется избирательная кампания.

Электронное голосование впервые было применено на выборах депутатов Государственной думы 2021 года в Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. Позже, на выборах глав регионов в 2022 году, электронное голосование также применялось в Калининградской, Калужской, Новгородской, Псковской и Томской областях.

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ЦИК Центризбирком Элла Памфилова голосование ДЭК
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