Памфилова предложила придумать новую форму голосования

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на предложила придумать новую форму голосования для территорий с большими расстояниями и малой плотностью населения.

«Я вчера попросила своих коллег о том, что давайте подумаем … какие формы голосования, которые приблизят еще в большей степени, сделают более эффективной систему голосования, где есть такой разброс, очень мало людей», — сказала Памфилова на Дальневосточном электоральном форуме.

По ее словам, неясно, когда в этих регионах получится проводить дистанционное электронное голосование, поэтому надо подумать о еще одном формате с применением технических средств.

Накануне глава ЦИК заявила, что дистанционное электронное голосование на выборах президента России в 2024 году пройдет только в тех регионах, где оно уже было опробовано. Ближайшие президентские выборы должны состояться 17 марта 2024 года. В декабре этого года по плану их официально назначит Совет Федерации, после чего начнется избирательная кампания.

Электронное голосование впервые было применено на выборах депутатов Государственной думы 2021 года в Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. Позже, на выборах глав регионов в 2022 году, электронное голосование также применялось в Калининградской, Калужской, Новгородской, Псковской и Томской областях.