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Памфилова заявила о планах Запада «снести» выборы президента в 2024 году

Глава ЦИК Памфилова: страны Запада намерены «снести» выборы президента России в 2024 году
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Западные страны, в первую очередь США, хотят сорвать выборы президента России в 2024 году и уже начали выделять на это средства. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на встрече со студентами Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске, передает ТАСС.

По ее мнению, грядущие выборы — это не просто очередные выборы президента, а «вопрос смены эпох».

«Мы понимаем, что главное, и мы понимаем, что на выборы президента России сейчас уже работают, на то, чтобы их снести просто. Огромные средства выделены западными странами, в первую очередь Штатами», — сказала Памфилова.

В 2018 году в Совете Федерации заявили, что обнаружили тысячи попыток повлиять на ход выборов президента России из иностранных государств. К ним относятся деятельность западных СМИ, наблюдателей и попытка взлома сайта Центризбиркома.

Ближайшие президентские выборы в России должны состояться 17 марта 2024 года. В декабре текущего года, по плану, их официально назначит Совет Федерации, после чего начнется избирательная кампания. Источники РБК ранее говорили, что на касающихся президентских выборов совещаниях в Кремле речь шла о повторном выдвижении действующего главы государства Владимира Путина, а предварительные обсуждения этой темы начались еще летом.

Дистанционное электронное голосование использовать на выборах в 2024 году, но только в тех регионах, где оно уже было опробовано, отметила ранее Памфилова.

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Электронное голосование впервые было применено на выборах депутатов Государственной думы, которые прошли с 17 по 19 сентября 2021 года. Возможность проголосовать дистанционно была в Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях.

Теги
Элла Памфилова ЦИК Выборы президентские выборы вмешательство в выборы
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