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ЕС ввел санкции против «Гознака», Памфиловой и Газманова

ЕС опубликовал документ с восьмым пакетом санкций против России
Под санкциями оказались Центризбирком, его глава Элла Памфилова и ее заместитель, чиновники из присоединенных к России территорий, высокопоставленные сотрудники Минобороны, философ Александр Дугин и корпорация «Иркут»
Олег Газманов (в центре) во время концерта-митинга в &laquo;Лужниках&raquo;
Олег Газманов (в центре) во время концерта-митинга в «Лужниках» (Фото: АГН «Москва»)

Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против России. Документ опубликован на сайте официального журнала ЕС.

Под персональным санкциями оказались:

  • артисты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев, Олег Газманов;
  • философ Александр Дугин;
  • глава ЦИК Элла Памфиловы и ее заместитель Николай Булаев;
  • начальник управления президента по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев и его заместитель Борис Рапопорт;
  • статс-секретарь — замглавы Минобороны генерал армии Николай Панков, первый замминистра Руслан Цаликов, заместители министра обороны (Тимур Иванов, генерал-полковники Геннадий Жидко, Юрий Садовенко и Юнус-Бек Евкуров, генерал армии Дмитрий Булгаков), а также командующий 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа генерал-майор Сергей Рыжков;
  • основной владелец концерна «Калашников» Алан Лушников;
  • директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев;
  • замдиректора ФСБ России Владимир Кулишов;
  • глава «Техмаша» Александр Кочкин.

Памфилова, комментируя санкции, заявила «РИА Новости», что это не имеет никакого значения: «Это совершенно ничтожный повод от ничтожных политиков».

«Конечно, это решение ЕС было ожидаемым, предсказуемым и ничего, кроме улыбки, не вызывает. На ее жизнь и работу это абсолютно никак не повлияет», — сообщил РБК директор Юлии Чичериной Ларион Колесов.

Кроме того, Брюссель ввел санкции против чиновников присоединенных к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Под ограничения попали:

  • глава военно-гражданской администрации Запорожской области Антон Кольцов;
  • замначальника главного управления МВД по Запорожской области Антон Селиванов;
  • министр по молодежной политике Запорожской области Антон Тицкий;
  • глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев и его заместитель Владимир Беспалов;
  • министр образования Херсонской области Михаил Родиков;
  • председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и его заместитель Евгений Солнцев;
  • первый замглавы ДНР Александр Костомаров;
  • первый зампред правительства ЛНР Владислав Кузнецов
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В санкционный список внесены и юридические лица:

  • ЦИК России;
  • подведомственный Минфину «Гознак», который занимается производством банкнот;
  • АО «НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева»;
  • Московский машиностроительный завод «Авангард»;
  • авиастроительная корпорация «Иркут»;
  • машиностроительное конструкторское бюро «Факел» им. академика П.Д. Грушина;
  • завод им. В.А. Дегтярева.

ЕС также ввел дополнительные экспортные и импортные ограничения. Расширен список стальной продукции, которую нельзя ввозить из России в ЕС; запрещен ввоз икры, пневматических шин и резины, сигарет, туалетной и других видов бумаги, различных тканей, одежды и сумок из текстиля, красок, нескольких видов транспортных средств и машинного оборудования.

Евросоюз запретил экспортировать в Россию стрелковое оружие и боеприпасы к нему. Кроме того, Брюссель решил ввести потолок цен на российскую нефть. Он начнет действовать 5 декабря для сырой нефти, а 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

Гражданам стран ЕС и организациям из этих государств запретили оказывать России налоговые, бухгалтерские, аудиторские, бизнес-, ИТ- и другие консалтинговые услуги. Введен запрет и на обслуживание криптокошельков россиян.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева, Любовь Порываева Любовь Порываева
ЕС санкции Николай Расторгуев Элла Памфилова ЦИК «Гознак» Юлия Чичерина Александр Дугин Олег Газманов ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область Минобороны «Калашников» ФСВТС Дмитрий Шугаев «Иркут» ...
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