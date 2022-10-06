ЕС ввел санкции против «Гознака», Памфиловой и Газманова
Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против России. Документ опубликован на сайте официального журнала ЕС.
Под персональным санкциями оказались:
- артисты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев, Олег Газманов;
- философ Александр Дугин;
- глава ЦИК Элла Памфиловы и ее заместитель Николай Булаев;
- начальник управления президента по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев и его заместитель Борис Рапопорт;
- статс-секретарь — замглавы Минобороны генерал армии Николай Панков, первый замминистра Руслан Цаликов, заместители министра обороны (Тимур Иванов, генерал-полковники Геннадий Жидко, Юрий Садовенко и Юнус-Бек Евкуров, генерал армии Дмитрий Булгаков), а также командующий 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа генерал-майор Сергей Рыжков;
- основной владелец концерна «Калашников» Алан Лушников;
- директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев;
- замдиректора ФСБ России Владимир Кулишов;
- глава «Техмаша» Александр Кочкин.
Памфилова, комментируя санкции, заявила «РИА Новости», что это не имеет никакого значения: «Это совершенно ничтожный повод от ничтожных политиков».
«Конечно, это решение ЕС было ожидаемым, предсказуемым и ничего, кроме улыбки, не вызывает. На ее жизнь и работу это абсолютно никак не повлияет», — сообщил РБК директор Юлии Чичериной Ларион Колесов.
Кроме того, Брюссель ввел санкции против чиновников присоединенных к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Под ограничения попали:
- глава военно-гражданской администрации Запорожской области Антон Кольцов;
- замначальника главного управления МВД по Запорожской области Антон Селиванов;
- министр по молодежной политике Запорожской области Антон Тицкий;
- глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев и его заместитель Владимир Беспалов;
- министр образования Херсонской области Михаил Родиков;
- председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и его заместитель Евгений Солнцев;
- первый замглавы ДНР Александр Костомаров;
- первый зампред правительства ЛНР Владислав Кузнецов
В санкционный список внесены и юридические лица:
- ЦИК России;
- подведомственный Минфину «Гознак», который занимается производством банкнот;
- АО «НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева»;
- Московский машиностроительный завод «Авангард»;
- авиастроительная корпорация «Иркут»;
- машиностроительное конструкторское бюро «Факел» им. академика П.Д. Грушина;
- завод им. В.А. Дегтярева.
ЕС также ввел дополнительные экспортные и импортные ограничения. Расширен список стальной продукции, которую нельзя ввозить из России в ЕС; запрещен ввоз икры, пневматических шин и резины, сигарет, туалетной и других видов бумаги, различных тканей, одежды и сумок из текстиля, красок, нескольких видов транспортных средств и машинного оборудования.
Евросоюз запретил экспортировать в Россию стрелковое оружие и боеприпасы к нему. Кроме того, Брюссель решил ввести потолок цен на российскую нефть. Он начнет действовать 5 декабря для сырой нефти, а 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.
Гражданам стран ЕС и организациям из этих государств запретили оказывать России налоговые, бухгалтерские, аудиторские, бизнес-, ИТ- и другие консалтинговые услуги. Введен запрет и на обслуживание криптокошельков россиян.