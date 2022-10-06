ЕС опубликовал документ с восьмым пакетом санкций против России

ЕС ввел санкции против «Гознака», Памфиловой и Газманова

Под санкциями оказались Центризбирком, его глава Элла Памфилова и ее заместитель, чиновники из присоединенных к России территорий, высокопоставленные сотрудники Минобороны, философ Александр Дугин и корпорация «Иркут»

Олег Газманов (в центре) во время концерта-митинга в «Лужниках» (Фото: АГН «Москва»)

Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против России. Документ опубликован на сайте официального журнала ЕС.

Под персональным санкциями оказались:

артисты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев, Олег Газманов;

философ Александр Дугин;

глава ЦИК Элла Памфиловы и ее заместитель Николай Булаев;

начальник управления президента по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев и его заместитель Борис Рапопорт;

статс-секретарь — замглавы Минобороны генерал армии Николай Панков, первый замминистра Руслан Цаликов, заместители министра обороны (Тимур Иванов, генерал-полковники Геннадий Жидко, Юрий Садовенко и Юнус-Бек Евкуров, генерал армии Дмитрий Булгаков), а также командующий 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа генерал-майор Сергей Рыжков;

основной владелец концерна «Калашников» Алан Лушников;

директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев;

замдиректора ФСБ России Владимир Кулишов;

глава «Техмаша» Александр Кочкин.

Памфилова, комментируя санкции, заявила «РИА Новости», что это не имеет никакого значения: «Это совершенно ничтожный повод от ничтожных политиков».

«Конечно, это решение ЕС было ожидаемым, предсказуемым и ничего, кроме улыбки, не вызывает. На ее жизнь и работу это абсолютно никак не повлияет», — сообщил РБК директор Юлии Чичериной Ларион Колесов.

Кроме того, Брюссель ввел санкции против чиновников присоединенных к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Под ограничения попали:

глава военно-гражданской администрации Запорожской области Антон Кольцов;

замначальника главного управления МВД по Запорожской области Антон Селиванов;

министр по молодежной политике Запорожской области Антон Тицкий;

глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев и его заместитель Владимир Беспалов;

министр образования Херсонской области Михаил Родиков;

председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и его заместитель Евгений Солнцев;

первый замглавы ДНР Александр Костомаров;

первый зампред правительства ЛНР Владислав Кузнецов

В санкционный список внесены и юридические лица:

ЦИК России;

подведомственный Минфину «Гознак», который занимается производством банкнот;

АО «НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева»;

Московский машиностроительный завод «Авангард»;

авиастроительная корпорация «Иркут»;

машиностроительное конструкторское бюро «Факел» им. академика П.Д. Грушина;

завод им. В.А. Дегтярева.

ЕС также ввел дополнительные экспортные и импортные ограничения. Расширен список стальной продукции, которую нельзя ввозить из России в ЕС; запрещен ввоз икры, пневматических шин и резины, сигарет, туалетной и других видов бумаги, различных тканей, одежды и сумок из текстиля, красок, нескольких видов транспортных средств и машинного оборудования.

Евросоюз запретил экспортировать в Россию стрелковое оружие и боеприпасы к нему. Кроме того, Брюссель решил ввести потолок цен на российскую нефть. Он начнет действовать 5 декабря для сырой нефти, а 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

Гражданам стран ЕС и организациям из этих государств запретили оказывать России налоговые, бухгалтерские, аудиторские, бизнес-, ИТ- и другие консалтинговые услуги. Введен запрет и на обслуживание криптокошельков россиян.