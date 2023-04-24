ЦИК объяснил работу электронного голосования на выборах президента

ЦИК: электронное голосование на выборах президента будет в регионах, где оно опробовано

Ближайшие президентские выборы в России должны состояться 17 марта 2024 года. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, электронное голосование на них будет применяться только в тех регионах, где оно уже было опробовано

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Дистанционное электронное голосование на выборах президента России в 2024 году пройдет только в тех регионах, где оно уже было опробовано. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече со студентами в Тихоокеанском государственном университете в Хабаровске, передает «РИА Новости».

«Мы так предполагаем сейчас, что дистанционное электронное голосование на президентских выборах будет проходить именно в тех регионах, где оно опробовано в предыдущем, в этом году. Чтобы мы понимали, насколько регион качественно проводит это голосование. Ни один регион новый — тот, кто еще не проводил, — на президентских выборах дистанционное электронное голосование применять не будет», — заявила она.

Ближайшие президентские выборы должны состояться 17 марта 2024 года. В декабре этого года, по плану, их официально назначит Совет Федерации, после чего начнется избирательная кампания. Собеседники РБК ранее говорили, что на касающихся президентских выборов совещаниях в Кремле речь шла о повторном выдвижении Владимира Путина, а предварительные обсуждения этой темы начались еще летом.

Памфилова также отметила что в единый день голосования в 2023 году ЦИК отберет не более двух десятков регионов России, которые смогут применить дистанционное электронное голосование.

Помимо этого, глава ЦИК выступила за прямые выборы глав регионов и городов, однако отметила, что необходимо учитывать сложность политической обстановки в каждом конкретном регионе.

Электронное голосование впервые было применено на выборах депутатов Государственной думы, которые прошли с 17 по 19 сентября 2021 года. Возможность проголосовать дистанционно была в Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях.

По итогам выборов представители КПРФ подали в суды более 30 исков по оспариванию их итогов. Все они были отклонены из-за отсутствия «бесспорных» нарушений.

Позже, на выборах глав регионов в 2022 году, электронное голосование также применялось в Калининградской, Калужской, Новгородской, Псковской и Томской областях. Проголосовать электронно могли только избиратели с подтвержденной записью на «Госуслугах» или mos.ru, которая автоматически сопоставляется с реестром избирателей.