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Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Если мораторий сохранится до конца года, электростанции потеряют до 600‒700 млрд руб., подсчитало Минэнерго. Это может «поставить под угрозу надежность энерго- и теплоснабжения страны», отметил замглавы ведомства Юрий Маневич
Фото: Роман Храмовник / ТАСС
Фото: Роман Храмовник / ТАСС

Минэнерго предложило сократить период отсрочки по начислению пени при неуплате коммунальных платежей, установленный до 1 января 2021 года. Об этом на заседании комиссии по электроэнергетике Российского союза промышленников и предпринимателей сообщил замглавы ведомства Юрий Маневич, пишут «Ведомости».

По его словам, Минэнерго предложило сократить срок действия моратория до 31 мая. Для людей, оказавшихся в сложной ситуации, период отсрочки по начислению пени могут продлить на два месяца, до 31 июля. При этом Минэнерго считает возможным ввести такой же мораторий для предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей. Погасить задолженность они смогут, выбрав один из двух предложенных вариантов: единовременно или равными частями в течение трех месяцев с процентом за рассрочку, равным ключевой ставке Центробанка плюс 2%.

Временная отмена пени за неуплату по ЖКХ, принятая правительством в начале апреля, привела к росту неплатежей за энергоресурсы, отметил Маневич. По данным Минэнерго, в апреле уровень собираемости платежей за электроэнергию снизился на 7%, за тепло — на 12% по сравнению с показателем прошлого года, а задолженность россиян выросла на 11 млрд и 16 млрд руб. соответственно. Если мораторий сохранится до конца года, выпадающие доходы в электро- и теплоэнергетике для электростанций, которые работают в комбинированном режиме, составят около 600‒700 млрд руб., следует из подсчетов Минэнерго.

Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ
Общество
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Выпадающие доходы негативно повлияют на работу отраслей ТЭКа «по всей цепочке жизненного цикла, особенно в условиях снижения доступности кредитных ресурсов и общего снижения экономической активности», отметил Маневич. Они в том числе «поставят под угрозу надежность устойчивого энерго- и теплоснабжения страны», добавил замминистра.

Он отметил, что инициативу о сокращении срока действия моратория Минэнерго включило в план первоочередных мероприятий по поддержке предприятий электроэнергетики. Документ направлен на рассмотрение в аппарат правительства.

Кабмин приостановил начисление пеней не только за неуплату услуг ЖКХ, но и за просрочку по взносам за капитальный ремонт. При этом власти запретили отключать неплательщикам доступ к услугам, как в таких ситуация делалось ранее.

В конце апреля глава Минстроя Владимир Якушев сообщил, что после введения моратория собираемость платежей по коммунальным услугам среди населения упала на 30%. Тогда же представители энергетических компаний предложили перенести окончание отсрочки с 1 января 2021-го на 1 мая текущего года. По их мнению, освободить от неустойки следует лишь многодетные семьи, пожилых людей и других льготников.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: ЖКХ, пени, Минэнерго
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