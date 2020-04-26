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Белоусова попросили сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Представители энергетических компаний предложили перенести окончание отсрочки с 1 января 2021 на 1 мая этого года. Они также считают, что освободить от неустойки нужно только многодетные семьи, пожилых людей и других льготников
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Фото: Роман Храмовник / ТАСС
Фото: Роман Храмовник / ТАСС

Руководители энергетических компаний попросили правительство сократить период отсрочки по начислению пени в случае неуплаты коммунальных платежей, установленный до 1 января 2021 года. Об этом говорится в письме на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова и первого заместителя председателя правительства Юрия Борисова, опубликованном в Telegram-канале «СоветБезРынка». Источник, близкий к крупной энергокомпании, подтвердил РБК подлинность письма.

В документе отмечается, что еще до кризиса из-за коронавируса задолженность граждан перед сектором ЖКХ составляла 1,3 трлн руб. При этом объем выручки в сфере энергетики и коммунальных услуг превышает 5 трлн руб., что равно 5% ВВП. В отрасли, согласно письму, работают 2 млн человек.

«При массовом прекращении оплаты коммунальных услуг, уже начиная co второго квартала 2020 года, пострадают энергосбытовые компании— гарантирующие поставщики электроэнергии, теплоснабжающие организации всех типов, управляющие компании жилищного сектора», — говорится в документе.

Они не смогут выполнять обязательства по договорам с генерирующими компаниями, которые предоставляют электрическую и тепловую энергию, что, в свою очередь, ставит под угрозу подготовку к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021 годов. Из-за растущих неплатежей могут возникнуть сложности со своевременным начислением зарплат на предприятиях всех этих отраслей и отчислением налогов.

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Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Авторы письма предлагают перенести срок окончания моратория на 1 мая либо на первый день месяца, следующего за тем, в котором истекает введенный президентом нерабочий период. Во втором случае энергетические компании предлагают ограничить число тех, на кого распространяется отсрочка, включив туда наиболее уязвимые и пострадавшие категории населения.

Помимо этого они предлагают властям изменить подход к поддержке граждан следующими мерами:

  • переходом к адресной государственной политике в отношении лиц, у которых могут быть льготы по оплате коммунальных услуг (рассрочка платежей, отмена пеней), — многодетных семей, малоимущих граждан, людей старше 65 лет, зараженных коронавирусом, россиян, чей доход снизился на 30% и больше из-за пандемии;
  • адресной государственной поддержкой субъектов из наиболее пострадавших сфер экономики, чтобы те смогли оплачивать коммунальные услуги (в том числе с помощью льготных кредитов, субсидий на выплаты по ЖКХ);
  • контролем за полной и своевременной оплатой коммунальных организациями с бюджетным финансированием и муниципальных предприятий;
  • компенсацией выпадающих доходов из-за задержки оплаты коммунальных услуг гарантирующим поставщикам, управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациями, включая льготные кредиты для них;
  • созданием специального фонда с гоучастием по работе с долгами перед приятиями энергетики и ЖКХ.

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Фото: Сергей Пивоваров / Reuters

Представители энергетических компаний также попросили изменить порядок регулирования цен в отрасли, а именно:

  • увеличить объем средств на создание резерва по сомнительным долгам;
  • увеличить размер оборотного капитала при расчете расходов на кредиты — с 1/12 доли необходимой валовой выручки до 1/6.
  • учитывать траты на обеспечение сотрудников средствами защиты от коронавируса;
  • принимать во внимание повышенные затраты ресурсоснабжающих компаний при установлении эталонов сбытовых надбавок и тарифов;
  • уточнить законодательство для дистанционной работы судебно-правовых и гражданских институтов (например, общественные слушания в отношении схем теплоснабжения), которые обеспечивают беспрерывную работы отрасли

Письмо подписали председатель совета директоров ГК «Ренова», гендиректор ПАО «Т Плюс», главы ПАО «Интер РАО», АО «Концерн Росэнергоатом», АО «СУЭК», ПАО «Кварда», «Газпром энергохолдинг», ПАО «Фортум», ПАО «Юнипро».

Авторы: Алина Фадеева, Гаяна Демурина
Теги: ЖКХ, пени, Андрей Белоусов, Юрий Борисов
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