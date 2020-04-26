Белоусова попросили сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Представители энергетических компаний предложили перенести окончание отсрочки с 1 января 2021 на 1 мая этого года. Они также считают, что освободить от неустойки нужно только многодетные семьи, пожилых людей и других льготников

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Руководители энергетических компаний попросили правительство сократить период отсрочки по начислению пени в случае неуплаты коммунальных платежей, установленный до 1 января 2021 года. Об этом говорится в письме на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова и первого заместителя председателя правительства Юрия Борисова, опубликованном в Telegram-канале «СоветБезРынка». Источник, близкий к крупной энергокомпании, подтвердил РБК подлинность письма.

В документе отмечается, что еще до кризиса из-за коронавируса задолженность граждан перед сектором ЖКХ составляла 1,3 трлн руб. При этом объем выручки в сфере энергетики и коммунальных услуг превышает 5 трлн руб., что равно 5% ВВП. В отрасли, согласно письму, работают 2 млн человек.

«При массовом прекращении оплаты коммунальных услуг, уже начиная co второго квартала 2020 года, пострадают энергосбытовые компании— гарантирующие поставщики электроэнергии, теплоснабжающие организации всех типов, управляющие компании жилищного сектора», — говорится в документе.

Они не смогут выполнять обязательства по договорам с генерирующими компаниями, которые предоставляют электрическую и тепловую энергию, что, в свою очередь, ставит под угрозу подготовку к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021 годов. Из-за растущих неплатежей могут возникнуть сложности со своевременным начислением зарплат на предприятиях всех этих отраслей и отчислением налогов.