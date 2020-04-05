Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ
Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года. Об этом РБК сообщил источник в одной из крупнейших энергокомпаний. Эту информацию «Ведомостям» подтвердили источники в двух разных энергокомпаниях и федеральный источник.
В документе, который еще не опубликован, говорится о приостановлении начисления пеней за несвоевременную оплату населением жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), а также взносов за капитальный ремонт. Кроме того, в нем говорится о приостановлении начисления пеней по договорам ресурсоснабжения управляющими организациями и товариществами собственников жилья. При этом, как указывается в постановлении, будет введен запрет на отключение неплательщикам доступа к услугам.
В Минстрое подтвердили РБК, что участвовали в подготовке такого документа.
Источник РБК указал на то, что принятие данного постановления приведет к нескольким негативным последствиям в сфере электроэнергетики. В частности, неплатежи потребителей неизбежно станут причиной увеличения взаимных неплатежей между субъектами сферы ЖКХ. «В случае отсутствия у ГП (гарантирующий поставщик. — РБК) и иных субъектов сферы ЖКХ инструментов для стимулирования потребителей к оплате коммунальных услуг кассовые разрывы ГП до конца 2020 года могут достигнуть 500 млрд руб.», — считает он.