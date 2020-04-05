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Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ

Соответствующий документ, который еще не опубликован, подписал глава правительства, утверждают источники. В нем предусматривается приостановление начисления пеней до 1 января будущего года
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года. Об этом РБК сообщил источник в одной из крупнейших энергокомпаний. Эту информацию «Ведомостям» подтвердили источники в двух разных энергокомпаниях и федеральный источник.

В документе, который еще не опубликован, говорится о приостановлении начисления пеней за несвоевременную оплату населением жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), а также взносов за капитальный ремонт. Кроме того, в нем говорится о приостановлении начисления пеней по договорам ресурсоснабжения управляющими организациями и товариществами собственников жилья. При этом, как указывается в постановлении, будет введен запрет на отключение неплательщикам доступа к услугам.

В Минстрое подтвердили РБК, что участвовали в подготовке такого документа.

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Источник РБК указал на то, что принятие данного постановления приведет к нескольким негативным последствиям в сфере электроэнергетики. В частности, неплатежи потребителей неизбежно станут причиной увеличения взаимных неплатежей между субъектами сферы ЖКХ. «В случае отсутствия у ГП (гарантирующий поставщик. — РБК) и иных субъектов сферы ЖКХ инструментов для стимулирования потребителей к оплате коммунальных услуг кассовые разрывы ГП до конца 2020 года могут достигнуть 500 млрд руб.», — считает он.

По его мнению, указанный размер «финансовой дыры» у ГП не сможет быть покрыт путем привлечения новых кредитов как по причине того, что ГП ограничены в лимитах кредитования размером расходов на обслуживание кредитов, учтенных в сбытовых надбавках, так и по причине ухудшения ситуации на финансовых рынках.

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Президент ассоциации «Чистая страна» (объединяет региональных операторов по вывозу отходов) Руслан Губайдуллин в разговоре с РБК назвал нерадостной новость об отмене пеней за невыплату в срок коммунальных платежей. «С одной стороны, на пени никто никогда не жил. С другой, в условиях, когда экономика рухнула, резкий рост неплатежей уже пошел с начала апреля. Мы фиксируем уменьшение ежедневных поступлений от населения в пять и более раз. Люди не выходят на улицу, не могут оплатить квитанции, в некоторых регионах их даже не разносят. По «Сбербанк Онлайн» фиксируем 5–7% поступлений от плана. При этом затраты на фонд оплаты труда, покупку топлива уже в этом месяце не сможем покрыть без поддержки», — заявил он.

Глава комитета по реформированию отрасли обращения с отходами «Опоры России», председатель совета директоров группы компаний «Чистый город» Полина Вергун заявила РБК, что в сложной ситуации оказалось как население, так и бизнес. По ее мнению, в такой нестабильной для всех обстановке меры поддержки не должны быть односторонними. «Запрет по начислению пени на коммунальные услуги, в том числе на услугу по вывозу мусора, может ложно трактоваться гражданами как сигнал к тому, что можно не платить вообще. При этом как выживать компаниям, чья деятельность связана со сферой жизнеобеспечения?» — задалась вопросом Вергун.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Он отметила, что если кассовый разрыв организациям временно будет компенсироваться из других источников, то эта мера по отмене пени поможет снять социальное напряжение, в том числе в бизнес-среде. «При одностороннем подходе региональные операторы по обращению с отходами, не имея на сегодняшний день ни одной меры поддержки, не смогут продолжать оказывать услугу по вывозу отходов из-за отсутствия финансирования, и регионам придется параллельно решать другой вопрос по ликвидации мусорных коллапсов», — считает она. Вергун добавила, что пандемия коронавируса уже ударила по сфере обращения с отходами: собираемость платежей от населения уже снизилась до 60–70% и может упасть до 30%.

Авторы: Алина Фадеева, Михаил Юшков, Людмила Подобедова
Теги: ЖКХ, пени
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