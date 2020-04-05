Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ

По его мнению, указанный размер «финансовой дыры» у ГП не сможет быть покрыт путем привлечения новых кредитов как по причине того, что ГП ограничены в лимитах кредитования размером расходов на обслуживание кредитов, учтенных в сбытовых надбавках, так и по причине ухудшения ситуации на финансовых рынках.

Президент ассоциации «Чистая страна» (объединяет региональных операторов по вывозу отходов) Руслан Губайдуллин в разговоре с РБК назвал нерадостной новость об отмене пеней за невыплату в срок коммунальных платежей. «С одной стороны, на пени никто никогда не жил. С другой, в условиях, когда экономика рухнула, резкий рост неплатежей уже пошел с начала апреля. Мы фиксируем уменьшение ежедневных поступлений от населения в пять и более раз. Люди не выходят на улицу, не могут оплатить квитанции, в некоторых регионах их даже не разносят. По «Сбербанк Онлайн» фиксируем 5–7% поступлений от плана. При этом затраты на фонд оплаты труда, покупку топлива уже в этом месяце не сможем покрыть без поддержки», — заявил он.

Глава комитета по реформированию отрасли обращения с отходами «Опоры России», председатель совета директоров группы компаний «Чистый город» Полина Вергун заявила РБК, что в сложной ситуации оказалось как население, так и бизнес. По ее мнению, в такой нестабильной для всех обстановке меры поддержки не должны быть односторонними. «Запрет по начислению пени на коммунальные услуги, в том числе на услугу по вывозу мусора, может ложно трактоваться гражданами как сигнал к тому, что можно не платить вообще. При этом как выживать компаниям, чья деятельность связана со сферой жизнеобеспечения?» — задалась вопросом Вергун.

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Он отметила, что если кассовый разрыв организациям временно будет компенсироваться из других источников, то эта мера по отмене пени поможет снять социальное напряжение, в том числе в бизнес-среде. «При одностороннем подходе региональные операторы по обращению с отходами, не имея на сегодняшний день ни одной меры поддержки, не смогут продолжать оказывать услугу по вывозу отходов из-за отсутствия финансирования, и регионам придется параллельно решать другой вопрос по ликвидации мусорных коллапсов», — считает она. Вергун добавила, что пандемия коронавируса уже ударила по сфере обращения с отходами: собираемость платежей от населения уже снизилась до 60–70% и может упасть до 30%.