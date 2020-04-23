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На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

Во время самоизоляции россияне стали на 30% хуже оплачивать жилищно-коммунальные услуги, падение платежей среди предприятий и бюджетных учреждений доходит до 50%. Для поддержки сферы ЖКХ Минстрой готовит антикризисный план
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

С введением режима самоизоляции в России собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги упала, заявил в интервью телеканалу РБК министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

«Мы наблюдаем сегодня, что произошло падение собираемости за жилищно-коммунальные услуги, при этом нужно отметить, что по населению собираемость упала примерно на 30% по сегодняшней статистике, что касается предприятий, в том числе и бюджетных учреждений, там падение даже больше — 45–50%», — рассказал Якушев. В пресс-службе Минстроя пояснили РБК, что речь идет о падении оплаты услуг за март (платежные квитанции по которым пришли в апреле) по отношению к февралю 2020-го.

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Падение платежей со стороны бюджетных учреждений Якушев связывает с тем, что региональные власти сейчас «напряглись» и составляют свои антикризисные планы. «Где-то начинают подрезать инвестиционные программы, финансирование бюджетных учреждений», — пояснил Якушев.

Сокращение оплаты услуг ЖКХ среди населения министр связывает с введением режима самоизоляции, поясняя, что люди не могут оплатить услуги наличными. «Тот недосбор, который сегодня есть, он, кажется, страшно звучит, 30–40%, но это как раз связано с этим непростым режимом. Поэтому рассчитываем на то, что в следующем месяце все-таки ситуация с недосбором не будет такой критичной», — говорит Якушев.

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Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

После снятия ограничений собираемость платежей не сможет сразу вернутся на прежний уровень, полагает Якушев. «Прогнозируя наперед, наверное, такого уровня собираемости, который был до режима самоизоляции, проблем с коронавирусом, наверное, того уровня не будет, он будет несколько меньше. Поэтому определенные выпадающие [доходы] все-таки в отрасли жилищно-коммунального хозяйства появятся», — пояснил Якушев.

Кроме того, по словам министра, дополнительные меры безопасности в многоквартирных домах, которые сегодня предпринимаются, не учитывались в тарифах. «Это в любом случае выпадающие доходы, которые должны быть возмещены за счет бюджета», — уверен Якушев. В пресс-службе Минстроя пояснили, что речь идет об усиленной дезинфекции подъездов и мест общего пользования в домах.

Для поддержки сферы ЖКХ Минстрой сейчас готовит антикризисный план, добавил Якушев. По его словам, чтобы «не допустить серьезных отрицательных последствий» отрасли, необходима дополнительная бюджетная поддержка. Ранее президент Владимир Путин пообещал провести совещание по мерам поддержки ЖКХ.

В начале апреля операторы частных водоканалов в письме к премьер-министру Михаилу Мишустину прогнозировали падение собираемости платежей за коммунальные услуги. Операторы отмечали, что это может привести к увеличению количества аварий, поскольку у них не будет денег на финансирование инвестпрограмм по ремонту сетей.

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Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Возможное увеличение неуплаты операторы водоканалов связывали не столько с невозможностью оплаты услуги наличными, сколько с отменой пеней за неуплату коммунальных услуг. Правительство до 1 января 2021 года отменило начисление пеней за неоплаченные услуги ЖКХ. Также до следующего года правительство разрешило не проверять бытовые счетчики воды и электричества.

В 2018-м собираемость платы за жилищно-коммунальные услуги среди россиян составляла, по данным Росстата, 94%. По итогам 2019 года, по данным Минстроя, она выросла до 96%.

О падении платежей за коммунальные услуги в апреле уже заявили власти Краснодарского края, где в период пандемии нового коронавируса оплата коммунальных платежей упала на 60–70%, в Челябинской области падение составило 20%.

Автор: Надежда Федорова, Илья Доронов
Теги: ЖКХ, Минстрой
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