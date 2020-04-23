На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

Во время самоизоляции россияне стали на 30% хуже оплачивать жилищно-коммунальные услуги, падение платежей среди предприятий и бюджетных учреждений доходит до 50%. Для поддержки сферы ЖКХ Минстрой готовит антикризисный план

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

С введением режима самоизоляции в России собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги упала, заявил в интервью телеканалу РБК министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

«Мы наблюдаем сегодня, что произошло падение собираемости за жилищно-коммунальные услуги, при этом нужно отметить, что по населению собираемость упала примерно на 30% по сегодняшней статистике, что касается предприятий, в том числе и бюджетных учреждений, там падение даже больше — 45–50%», — рассказал Якушев. В пресс-службе Минстроя пояснили РБК, что речь идет о падении оплаты услуг за март (платежные квитанции по которым пришли в апреле) по отношению к февралю 2020-го.

Падение платежей со стороны бюджетных учреждений Якушев связывает с тем, что региональные власти сейчас «напряглись» и составляют свои антикризисные планы. «Где-то начинают подрезать инвестиционные программы, финансирование бюджетных учреждений», — пояснил Якушев.

Сокращение оплаты услуг ЖКХ среди населения министр связывает с введением режима самоизоляции, поясняя, что люди не могут оплатить услуги наличными. «Тот недосбор, который сегодня есть, он, кажется, страшно звучит, 30–40%, но это как раз связано с этим непростым режимом. Поэтому рассчитываем на то, что в следующем месяце все-таки ситуация с недосбором не будет такой критичной», — говорит Якушев.