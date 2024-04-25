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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Росфинмониторинг раскрыл детали финансирования теракта в «Крокусе»

Росфинмониторинг: теракт в «Крокусе» финансировали в том числе криптовалютой
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Финансирование теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» шло через несколько финансовых организаций, в том числе использовалась криптовалюта, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, передает ТАСС.

По его словам, следственные мероприятия продолжаются, но предварительные результаты установили, что в организации теракта участвовали граждане «целого ряда стран». Он не уточнил, о каких государствах идет речь.

«Финансирование теракта проходило через многочисленные финансовые организации с использованием различных инструментов, в том числе криптовалюты», — добавил Чиханчин.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее в Следственном комитете заявили о «подтвержденных данных» того, что исполнителям теракта поступали деньги и криптовалюта с Украины. Киев заявил о непричастности к теракту.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта: вооруженные мужчины ворвались в концертный зал и открыли огонь по людям. Затем они подожгли здание и скрылись. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, более 550 пострадали.

Теги
Росфинмониторинг «Крокус Сити Холл» теракт
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