Мосгорсуд признал законным приговор Яшина к 8,5 годам тюрьмы

Мосгорсуд оставил в силе приговор Яшина к 8,5 годам тюрьмы по делу о фейках

Мосгорсуд оставил апелляционные жалобы без удовлетворения. Мещанский суд ранее приговорил Илью Яшина, признанного иноагентом, к 8,5 годам лишения свободы за распространение фейков о ВС России

Илья Яшин (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Мосгорсуд оставил в силе приговор бывшему муниципальному депутату Красносельского района Москвы Илье Яшину (внесен в реестр иностранных агентов) по делу о распространении фейков о российской армии. Об этом сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

«Московский городской суд оставил <...> апелляционные жалобы без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении.

Мещанский районный суд Москвы 9 декабря 2022 года приговорил Яшина к 8,5 годам тюрьмы, признав его виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение фейков об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти). До возбуждения уголовного дела его трижды штрафовали на 30 тыс. руб. по ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация ВС).

Следствие установило, что оппозиционер весной 2022 года в прямом эфире на YouTube распространил «заведомо ложные сведения о совершении ВС России убийств мирных жителей в городе Буче». Российская сторона это отрицает, указывая, что это была провокация. В Минобороны называли фото и видео из Бучи постановкой и говорили, что все российские подразделения вышли из Бучи 30 марта.

В обвинительном заключении, опубликованном в соцсетях Яшина, говорилось, что он «отрицает явную необходимость обеспечения безопасности России от внешних угроз и пресечения нарушений основополагающих прав граждан ДНР и ЛНР».

Политик настаивал, что в ролике была представлена как официальная версия украинской стороны, так и официальная позиция российского Минобороны. Яшин также говорил, что использовал материалы Би-би-си и материал журналиста «Комсомольской правды» Александра Коца.