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СК назвал число уголовных дел за фейки и дискредитацию армии

Бастрыкин: Следственный комитет возбудил 273 уголовных дела за фейки об армии
Следователи за почти два года возбудили 273 дела о фейках о ВС России и 81 — за дискредитацию армии, из них 134 и 44 дела направлено для рассмотрения в суд, сообщил глава СК Александр Бастрыкин
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Следственный комитет (СК) возбудил 273 уголовных дела за распространение ложной информации о Вооруженных силах (ВС) России за почти два года. Об этом сообщил председатель СК Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости».

«В прошлом году по статье Уголовного кодекса о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации возбуждены 90 уголовных дел, а всего с момента введения уголовной ответственности за их распространение — 273 дела», — заявил Бастрыкин. По его словам, следователи направили в суд 134 уголовных дела, фигурантами которых являются 136 человек.

Бастрыкин также сообщил о возбуждении 81 уголовного дела за дискредитацию использования ВС России. По его словам, следователи направили в суд 44 дела, их фигурантами стали 45 лиц.

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В российском законодательстве есть как уголовная, так и административная ответственность за распространение фейков и дискредитацию Вооруженных сил. Ст. 20.3.3 появилась в Кодексе об административных правонарушениях 4 марта 2022 года, после того как президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за заведомо ложную информацию о действиях российских вооруженных сил. Если дискредитация сопровождается призывами к проведению незаконных акций и создает угрозу общественной безопасности, то для граждан предусмотрен штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб. За распространение фейков без призывов штраф меньше — от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Максимальное наказание по ст. 270.3 УК России о распространении ложной информации про армию — лишение свободы на срок до 15 лет, по ст. 280.3 УК о дискредитации ВС — лишение свободы до семи лет.

25 декабря жительница Санкт-Петербурга Виктория Петрова была приговорена к принудительному лечению в психиатрическом стационаре общего типа в течение полугода за распространение фейков о ВС. Пенсионер из Советска получил по аналогичным обвинениям 7,5 года колонии общего режима.

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Юлия Овчинникова
Россия СК России Александр Бастрыкин ВС России фейк
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