Педиатру из Москвы ужесточили обвинение по делу о фейках про армию

Педиатру из Москвы ужесточили обвинение по делу о фейках про армию

Надежда Буянова (Фото: предоставлено Оскаром Черджиевым РБК)

Педиатру из Москвы Надежде Буяновой предъявили окончательное обвинение по делу о фейках про российскую армию в более жесткой редакции. Об этом сообщил РБК ее адвокат Оскар Черджиев.

Изначально врачу вменяли публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России (часть 1 статьи 207.3 Уголовного кодекса). Но в окончательное обвинение включили мотив политической ненависти — часть 1 статьи 207.3 УК заменили на пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК. Теперь максимальное наказание может составить не пять лет колонии, а десять.

Адвокат Буяновой заявил РБК, что из текста обвинения «абсолютно не ясно», почему следователи усмотрели в действиях его подзащитной мотив политической ненависти. Он подчеркнул, что педиатр «преступления не совершала» и «не произносила никаких слов, которые бы дискредитировали армию».

По его словам, в обвинении «не приводятся никакие конкретные слова, там просто «распространила сведения», так вот указано». «Что точно ей вменяется — это не понятно из текста обвинения», — сказал Черджиев.

Юрист также рассказал, что в деле появился свидетель Николаев Ф. «Кто он такой, откуда взялся, нам остается только гадать. Но, со следующей недели нам предоставят возможность ознакомиться со всеми материалами дела и оттуда мы уже узнаем, что это за свидетель такой появился», — сказал Черджиев. Он уточнил, что предварительное следствие по делу окончено.

После утверждения обвинительного заключения прокурором дело поступит в Тушинский суд Москвы. Этот же суд рассматривает иск об оспаривании увольнения Буяновой, который подала ее защита. Следующее заседание по этому делу состоится 24 мая.

Дело против Буяновой завели после того, как педиатр на приеме в детской больнице «некорректно высказалась об отце ребенка, погибшем в зоне специальной военной операции». Следователь требовал заключить ее под стражу, но суд отказал и выбрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. После возбуждения уголовного дела Буянову уволили с работы.

Телеграм-канал Mash со ссылкой на мать мальчика утверждал, что Буянова спросила, почему ребенок капризничает. На ответ о том, что у него недавно погиб отец в зоне военной операции, из-за чего он тоскует, врач заявила, что мужчина был «законной целью для Украины». После этого женщина написала на врача заявление в полицию. Буянова отрицает, что говорила такие слова.