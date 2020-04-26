В Москве умер еще 31 пациент с коронавирусом

В Москве скончался еще 31 человек, у которого диагностировали коронавирус, сообщил столичный оперативный штаб в своем Telegram-канале. Таким образом, всего в городе с начала эпидемии умерли 435 человек.

За последние сутки в Москве зарегистрировали более 2,9 тыс. случаев заражения коронавирусом. Общее число пациентов с COVID-19 за все время в столице составило 42,4 тыс., из них свыше 3,1 тыс. человек уже вылечились.

Москва сохраняет лидерство по количеству заразившихся COVID-19 в России. На втором месте находится Подмосковье с 9 тыс. пациентов с коронавирусом и 71 умершим. Следом за областью идет Санкт-Петербург. В нем зарегистрировано более 3 тыс. инфицированных и 27 летальных исходов.

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