Власти Москвы заявили о достаточном количестве коек для больных COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Информация, что в Москве переполнены больницы, принимающие пациентов с коронавирусом, не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении столичного департемента здравоохранения.

В депздраве отметили, что в Москве создана единая система стационаров, которые принимают больных с коронавирусной инфекцией и пневмонией. Туда же поступают пациенты с подозрением на COVID-19.

Пациентов принимают в 57 городских, федеральных, ведомственных и частных больницах. В них развернуто около 16 тыс. коек для больных с COVID-19. В ближайшее время под коронавирус планируется перепрофилировать еще ряд стационаров. Таким образом, общее число коек увеличится до 20 тыс.

«На данный момент этих мощностей достаточно, но ситуация в городе действительно остается напряженной и быстро меняется. Исходя из потребности будут открываться дополнительные койки в рамках имеющегося резерва», — отметили в депздраве.