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Власти Москвы заявили о достаточном количестве коек для больных COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Информация, что в Москве переполнены больницы, принимающие пациентов с коронавирусом, не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении столичного департемента здравоохранения.

В депздраве отметили, что в Москве создана единая система стационаров, которые принимают больных с коронавирусной инфекцией и пневмонией. Туда же поступают пациенты с подозрением на COVID-19.

Пациентов принимают в 57 городских, федеральных, ведомственных и частных больницах. В них развернуто около 16 тыс. коек для больных с COVID-19. В ближайшее время под коронавирус планируется перепрофилировать еще ряд стационаров. Таким образом, общее число коек увеличится до 20 тыс.

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Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

«На данный момент этих мощностей достаточно, но ситуация в городе действительно остается напряженной и быстро меняется. Исходя из потребности будут открываться дополнительные койки в рамках имеющегося резерва», — отметили в депздраве.

В ведомстве отметили, что большинство пациентов проходят лечение на дому. Госпитализации подлежат лица с тяжелым течением болезни или относящиеся к группам риска.

Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что в Москве более 40% системы здравоохранения переориентировано на борьбу с коронавирусом. По ее словам, врачи, работники скорой помощи, поликлиники, а также средний и младший медперсонал работают на пределе.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Ракова также заявила, что в столичных медучреждениях для больных коронавирусом до конца недели увеличат количество койко-мест до 22 тыс. По ее словам, резервные места для зараженных пока есть, однако в скором времени могут закончиться.

Теги: департамент здравоохранения Москвы, больницы, коронавирус
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