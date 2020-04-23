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Собянин объяснил запрет на прогулки для москвичей

Разрешение на прогулки в Москве приведет к распространению коронавируса, считает мэр Сергей Собянин. Мэр понимает, что москвичи тяжело переносят действующие ограничения, однако сейчас другого выхода нет
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Разрешить москвичам прогулки сейчас было бы слишком рискованно, так как это может привести к новому пику распространения коронавирусной инфекции, считает мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, даже сейчас горожане умудряются совершать прогулки «в том или ином виде», однако, если действующие ограничения снять, ситуация может кардинально измениться.

«Давайте представим себе, что завтра я издаю изменение к указу и говорю: прогулки москвичам с детьми во дворе, в парке, на улицах разрешаются. Как это будет выглядеть: во двор дома, в котором проживают 3–4 тыс. людей, из них около тысячи детей, все вываливают на прогулку», — сказал мэр.

Спустя сутки, двое после такой коллективной прогулки жители «осуществят такие контакты друг с другом, что можно про изоляцию забыть», добавил мэр.

Собянин заявил о нежелании вводить в Москву войска из-за коронавируса
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Сергей Собянин

Как сообщил оперативный штаб, с начала этой недели в Москве выросло число пациентов, которые попадают в больницы с подозрением на коронавирус. В частности, 23 апреля в стационары поступили 1,9 тыс. человек по сравнению с 1,3 тыс. за день в конце прошлой недели.

В рамках борьбы с эпидемией в столице действуют строгие ограничения. Перемещаться по городу жители могут по спецпропускам, а выйти без него из дома разрешается лишь в особых случаях, например за продуктами в ближайший магазин или выгулять домашнее животное.

Пробки и очереди в Москве после введения пропусков. Фоторепортаж
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Москва по-прежнему сохраняет лидерство по числу заразившихся коронавирусом в России. За прошедшие сутки в столице зарегистрировали 1959 новых случаев заболевания, а всего с начала эпидемии в городе заразились 33,9 тыс. человек, умерли 288.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы: Наталья Демченко, Виктория Полякова
Теги: Сергей Собянин, Москва, прогулки
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