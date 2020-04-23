Собянин объяснил запрет на прогулки для москвичей

Разрешение на прогулки в Москве приведет к распространению коронавируса, считает мэр Сергей Собянин. Мэр понимает, что москвичи тяжело переносят действующие ограничения, однако сейчас другого выхода нет

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Разрешить москвичам прогулки сейчас было бы слишком рискованно, так как это может привести к новому пику распространения коронавирусной инфекции, считает мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, даже сейчас горожане умудряются совершать прогулки «в том или ином виде», однако, если действующие ограничения снять, ситуация может кардинально измениться.

«Давайте представим себе, что завтра я издаю изменение к указу и говорю: прогулки москвичам с детьми во дворе, в парке, на улицах разрешаются. Как это будет выглядеть: во двор дома, в котором проживают 3–4 тыс. людей, из них около тысячи детей, все вываливают на прогулку», — сказал мэр.

Спустя сутки, двое после такой коллективной прогулки жители «осуществят такие контакты друг с другом, что можно про изоляцию забыть», добавил мэр.