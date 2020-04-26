В Москве за сутки выявили почти 3 тыс. новых случаев коронавируса

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве за сутки зафиксировали 2 971 случай заражения коронавирусом, сообщает столичный оперштаб по борьбе с COVID-19 в своем Telegram-канале.

Таким образом, общее количество заболевших достигло 42 480 человек. За последние сутки выздоровели 128 человек, скончались 38 заразившихся. За весь период распространения инфекции в Москве вылечились от коронавируса 3 175 человек, умерли — 404.

Ранее в московском департаменте здравоохранения сообщили, что пациентов с коронавирусом принимают в 57 городских, федеральных, ведомственных и частных больницах. В них развернуто около 16 тыс. коек для больных с COVID-19. По данным ведомства, в ближайшее время под коронавирус перепрофилируют еще ряд стационаров, и число коек увеличится до 20 тыс.

По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, более 40% системы здравоохранения в Москве переориентировали на борьбу с коронавирусом.