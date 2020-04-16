В Москве все случаи ОРВИ рассмотрят как подозрение на коронавирус

В Москве любой случай заражения ОРВИ будут рассматривать как подозрительный на коронавирусную инфекцию. Из-за активного распространения COVID-19 в городе отличить на ранней стадии коронавирус от ОРВИ сложно, пояснили власти

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Московские врачи будут ставить диагноз «подозрение на коронавирус» всем пациентам с ОРВИ, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, передает ТАСС.

«Вирус уже активно распространяется внутри города. В этих условиях отличить раннюю степень коронавируса от простого ОРВИ достаточно сложно. Поэтому по предложению клинического комитета мы приняли решение, что все случаи ОРВИ мы будем расценивать как подозрение на коронавирус», — сказала она.

Для пациентов с подозрением на коронавирус в столице перепрофилируют 40 поликлиник, в которых есть компьютерная томография, сообщил оперативный штаб. Такие центры необходимы, так как тесты не всегда выявляют COVID-19, давая ложноотрицательный результат, поясняла Ракова.

Ранее рассматривать любой случай заражения ОРВИ как подозрительный на коронавирусную инфекцию рекомендовал Минздрав. В ведомстве пояснили, что заболеваемость сезонными ОРВИ в России уже идет на спад, а число ежедневно регистрируемых случаев заражения COVID-19 растет. Коронавирус имеет обычные для ОРВИ симптомы: это температура выше 37,5 градуса, сухой кашель, одышка, ощущение заложенности в груди, боль в горле или насморк, отметили в Минздраве.