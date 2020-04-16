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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве все случаи ОРВИ рассмотрят как подозрение на коронавирус

В Москве любой случай заражения ОРВИ будут рассматривать как подозрительный на коронавирусную инфекцию. Из-за активного распространения COVID-19 в городе отличить на ранней стадии коронавирус от ОРВИ сложно, пояснили власти
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Московские врачи будут ставить диагноз «подозрение на коронавирус» всем пациентам с ОРВИ, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, передает ТАСС.

«Вирус уже активно распространяется внутри города. В этих условиях отличить раннюю степень коронавируса от простого ОРВИ достаточно сложно. Поэтому по предложению клинического комитета мы приняли решение, что все случаи ОРВИ мы будем расценивать как подозрение на коронавирус», — сказала она.

Для пациентов с подозрением на коронавирус в столице перепрофилируют 40 поликлиник, в которых есть компьютерная томография, сообщил оперативный штаб. Такие центры необходимы, так как тесты не всегда выявляют COVID-19, давая ложноотрицательный результат, поясняла Ракова.

Минздрав опубликовал рекомендацию подозревать COVID-19 в любом ОРВИ
Общество

Ранее рассматривать любой случай заражения ОРВИ как подозрительный на коронавирусную инфекцию рекомендовал Минздрав. В ведомстве пояснили, что заболеваемость сезонными ОРВИ в России уже идет на спад, а число ежедневно регистрируемых случаев заражения COVID-19 растет. Коронавирус имеет обычные для ОРВИ симптомы: это температура выше 37,5 градуса, сухой кашель, одышка, ощущение заложенности в груди, боль в горле или насморк, отметили в Минздраве.

За прошедшие сутки в Москве выявили еще 1370 заразившихся коронавирусом. Столица продолжает лидировать по числу подтвержденных случаев — более 16 тыс. из 27 тыс. в России. Всего с начала эпидемии в столице выздоровели 1394 человека, у которых был подтвержден COVID-19. Из них за последние сутки поправились 189, что, по мнению Раковой, «очень хорошая и стабильная динамика».

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус
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