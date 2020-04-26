Минобороны сообщило о почти 900 заразившихся коронавирусом в армии

Из 874 заразившихся 245 человек — это гражданские, сообщило Минобороны. Кроме того, 192 случаев заражения выявили у преподавателей или воспитанников военных училищ, еще 779 — в военных вузах

Фото: Минобороны РФ

В российской армии выявлено 874 случая заражения коронавирусом. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает ТАСС.

«В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах России в период с марта по 26 апреля установлено 874 военнослужащих с положительными результатами [теста на коронавирус]», — указано в документе. Из них 245 — это гражданский персонал.

Из них лечатся в госпиталях Минобороны 314 человек, еще 175 находятся в изоляторах по месту службы. Шестеро при этом находятся в гражданских больницах, а на дому изолированы 379 заразившихся.

Кроме того, ведомство сообщило о 192 случаях заражения преподавателей или воспитанников военных училищ. В вузах же Минобороны коронавирус выявили у 779 человек, передает со ссылкой на сообщение ведомства «РИА Новости».