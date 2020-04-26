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Пандемия коронавируса ,  
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Минобороны сообщило о почти 900 заразившихся коронавирусом в армии

Из 874 заразившихся 245 человек — это гражданские, сообщило Минобороны. Кроме того, 192 случаев заражения выявили у преподавателей или воспитанников военных училищ, еще 779 — в военных вузах
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

В российской армии выявлено 874 случая заражения коронавирусом. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает ТАСС.

«В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах России в период с марта по 26 апреля установлено 874 военнослужащих с положительными результатами [теста на коронавирус]», — указано в документе. Из них 245 — это гражданский персонал.

Из них лечатся в госпиталях Минобороны 314 человек, еще 175 находятся в изоляторах по месту службы. Шестеро при этом находятся в гражданских больницах, а на дому изолированы 379 заразившихся.

Кроме того, ведомство сообщило о 192 случаях заражения преподавателей или воспитанников военных училищ. В вузах же Минобороны коронавирус выявили у 779 человек, передает со ссылкой на сообщение ведомства «РИА Новости».

Шойгу поручил досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны
Общество
Фото: Минобороны РФ

Как сообщил ранее источник РБК, близкий к Минобороны, и подтвердил источник в министерстве, глава ведомства Сергей Шойгу поручил досрочно завершить учебный год в военных вузах.

О первых случаях заражения военнослужащих Минобороны сообщило 16 апреля. Тогда COVID-19 выявили у 14 военных и одного гражданского сотрудника в Тюменском высшем военном инженерном училище. На следующий день стало известно о том, что коронавирус обнаружили у воспитанников Нахимовского морского училища в Москве.

Из-за «просчетов в организации барьерных мер на факультете подготовки врачей для иностранных армий» заразились и курсанты Военно-медицинской академии им. Кирова в Санкт-Петербурге, сообщило Минобороны 23 апреля. После того, как об этом стало известно, начальник этой академии уволился. Сколько курсантов тогда заразились, ведомство не сообщило.

Спустя несколько дней стало известно о восьми заразившихся в Тверском суворовском училище. Этих учащихся изолировали, симптомов заболевания у них при этом не было. По словам матерей одного из суворовцев, дети сами шили себе маски, а тем, у кого были симптомы простуды, не оказывали необходимой медпомощи, писало издание «Подъем». В Минобороны эту информацию опровергли.

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Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: Минобороны, коронавирус, военные
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