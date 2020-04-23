Глава Военно-медицинской академии уволился из-за коронавируса у курсантов

В Министерстве обороны пришли к выводу, что в ходе профилактики коронавируса в учебном заведении были допущены просчеты, которые и привели к заражению курсантов

Александр Фисун (Фото: Минобороны)

Начальник Военно-медицинской академии им. Кирова в Санкт-Петербурге Александр Фисун покинул свой пост в связи с заражением части курсантов коронавирусом, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Министерства обороны.

В военном ведомстве пояснили, что в академии проводили профилактику новой болезни, однако «были допущены просчеты в организации барьерных мер на факультете подготовки врачей для иностранных армий». «Из-за этих просчетов не удалось предотвратить инфицирование части курсантов», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны не уточнили, сколько всего человек в академии заразились COVID-19. Там указали, что Фисун сам написал заявление об уходе и был освобожден от занимаемой должности.

Александр Фисун возглавлял Военно-медицинскую академию им. Кирова с 2018 года. В 2013–2016 годах он руководил Главным военно-медицинским управлением Министерства обороны, но был снят с должности указом Владимира Путина. Объяснялось это тем, что Фисун нарушил президентский запрет и в качестве госслужащего выдвинул свою кандидатуру на получение звания академика РАН. Тогда вместе с Фисуном за этот же проступок своих должностей лишились начальник управления регистрации и архивных фондов ФСБ Василий Христофоров, заместитель Управделами президента Константин Котенко и замглавы МВД Александр Савенков.