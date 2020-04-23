Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 75,13 (-1,91) Quote, 12:49
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 81,15 (-2,54) Quote, 12:49
ВЭБ выдал банкам поручительства на ₽77,25 млрд в рамках поддержки бизнеса Финансы, 14:30 Изменения в трудовой сфере, март 2020-го: комментарии «Делойт» Pro, 14:01 Московское «Динамо» заявило о намерении подписать контракт с Овечкиным Спорт, 13:58 Основатель «Кухни на районе» — РБК: «Проблема с питанием не только у нас» Стиль, 13:56 Собянин сообщил о снижении потока людей в Москве на 500 тыс. человек Общество, 13:55 Песков заявил об отсутствии конкретной даты для решения по самоизоляции Общество, 13:51 Президент «Интеко» сравнил общежития для строителей с пороховой бочкой Бизнес, 13:41 Глава Военно-медицинской академии уволился из-за коронавируса у курсантов Общество, 13:41 Как «ВкусВилл» нарастил заказы, не меняя время и стоимость доставки Индустрия 4.0, 13:31  Четверть россиян изменили свои планы на лето из-за эпидемии Общество, 13:26 Песков усомнился в достоверности данных о связанных с Кремлем трейдерах Политика, 13:21 Победитель Олимпиады-1980 умер от сердечного приступа Спорт, 13:20 Инвестидея: золото, которое может вырасти до $3 тыс. за полтора года Quote, 13:16 Кремль заявил об отсутствии подтверждений сокрытия Китаем данных о COVID Политика, 13:11
Пандемия коронавируса ,  
0 

Глава Военно-медицинской академии уволился из-за коронавируса у курсантов

В Министерстве обороны пришли к выводу, что в ходе профилактики коронавируса в учебном заведении были допущены просчеты, которые и привели к заражению курсантов
Александр Фисун
Александр Фисун (Фото: Минобороны)

Начальник Военно-медицинской академии им. Кирова в Санкт-Петербурге Александр Фисун покинул свой пост в связи с заражением части курсантов коронавирусом, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Министерства обороны.

В военном ведомстве пояснили, что в академии проводили профилактику новой болезни, однако «были допущены просчеты в организации барьерных мер на факультете подготовки врачей для иностранных армий». «Из-за этих просчетов не удалось предотвратить инфицирование части курсантов», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны не уточнили, сколько всего человек в академии заразились COVID-19. Там указали, что Фисун сам написал заявление об уходе и был освобожден от занимаемой должности.

Александр Фисун возглавлял Военно-медицинскую академию им. Кирова с 2018 года. В 2013–2016 годах он руководил Главным военно-медицинским управлением Министерства обороны, но был снят с должности указом Владимира Путина. Объяснялось это тем, что Фисун нарушил президентский запрет и в качестве госслужащего выдвинул свою кандидатуру на получение звания академика РАН. Тогда вместе с Фисуном за этот же проступок своих должностей лишились начальник управления регистрации и архивных фондов ФСБ Василий Христофоров, заместитель Управделами президента Константин Котенко и замглавы МВД Александр Савенков.

У девяти курсантов Военного университета в Москве выявили коронавирус
Общество
Военный университет&nbsp;Министерства обороны Российской Федерации


21 апреля в Министерстве обороны признали наличие коронавирусной инфекции в Военно-медицинской академии. Там сообщили, что помимо факультета подготовки врачей для иностранных армий дали положительный результат на болезнь 55 курсантов других факультетов. Общее число заболевших ведомство не называло.

В Минобороны также заявили, что «к участию в тренировках в составе парадных расчетов в Санкт-Петербурге и в подмосковном Алабино инфицированные военнослужащие не привлекались».

17 апреля Минобороны сообщило о заражении коронавирусом
воспитанников Нахимовского морского училища в Москве. Как пояснили в ведомстве, инфекцию выявили у каждого пятого воспитанника из 155 человек. Всего вирусом заразился 31 нахимовец.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Министерство обороны, коронавирус
Материалы по теме
В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений
Общество
Число заражений коронавирусом в России снизилось второй день подряд
Общество
В Москве от коронавируса умер врач Госпиталя ветеранов войн
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter