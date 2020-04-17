Минобороны сообщило о заражении коронавирусом более 30 нахимовцев

В ведомстве заверили, что воспитанники и преподаватели Нахимовского училища к тренировкам расчетов парада Победы не привлекались

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

У каждого пятого их 155 находящихся в Москве воспитанников Нахимовского морского училища выявлено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщило Минобороны. Проведенные тесты показали, что заразился 31 нахимовец.

«Причиной инфицирования мог стать контакт одного из преподавателей училища с гражданскими лицами в Москве», — сообщили в министерстве (цитата по «РИА Новости»).

В ведомстве заверили, что воспитанники и преподаватели Нахимовского училища к тренировкам парадных расчетов парада Победы в Алабино не привлекались. В 2019 году воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ участвовали в параде на Красной площади, в марте 2020 года Минобороны сообщало, что в параде Победы 9 мая примут участие 55 воспитанников Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища.