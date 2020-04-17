Минобороны сообщило о заражении коронавирусом более 30 нахимовцев

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 74,71 (+1) Quote, 16 апр, 12:53
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 81,28 (+0,61) Quote, 16 апр, 12:53
Участника Pussy Riot в полицейской форме задержали в центре Москвы Общество, 13:19 Вирус для системы: как США справляются с пандемией Мнение, 13:14 Адвокат Абызова и Улюкаева частично признал свою вину Общество, 13:12 Бум на рынке кофе: цены подскочили на 30% из-за опасений дефицита Quote, 13:11 Лукашенко ответил на критику «братьев» за особый путь в борьбе с вирусом Общество, 13:08 Таксистам разрешили записывать ссоры с пассажирами на смартфон Авто, 13:04 Производитель игр Riot Games перевел российского директора работать в США Технологии и медиа, 13:04 СМИ узнали о согласии игроков «Арсенала» сократить годовые зарплаты Спорт, 13:02 Набиуллина не увидела в кризисе повода для отзывов лицензий у банков Финансы, 13:01 Блокчейн-проект Purse закрывается спустя 6 лет работы Крипто, 13:00 В США объяснили закупку космических двигателей у России Политика, 13:00 «А мы так не договаривались»: обратная сторона дистанционного управления Pro, 12:58 В Минпросвещения отказались изменить организацию ЕГЭ из-за пандемии Общество, 12:56 Власти Японии решили раздать деньги всем жителям страны из-за эпидемии Общество, 12:53
Пандемия коронавируса ,  
0 

Минобороны сообщило о заражении коронавирусом более 30 нахимовцев

В ведомстве заверили, что воспитанники и преподаватели Нахимовского училища к тренировкам расчетов парада Победы не привлекались
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

У каждого пятого их 155 находящихся в Москве воспитанников Нахимовского морского училища выявлено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщило Минобороны. Проведенные тесты показали, что заразился 31 нахимовец.

«Причиной инфицирования мог стать контакт одного из преподавателей училища с гражданскими лицами в Москве», — сообщили в министерстве (цитата по «РИА Новости»).

Число заразившихся COVID-19 в России за сутки впервые превысило 4 тыс.
Общество

В ведомстве заверили, что воспитанники и преподаватели Нахимовского училища к тренировкам парадных расчетов парада Победы в Алабино не привлекались. В 2019 году воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ участвовали в параде на Красной площади, в марте 2020 года Минобороны сообщало, что в параде Победы 9 мая примут участие 55 воспитанников Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища.

Как выглядит Москва после введения полной самоизоляции. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Накануне, 16 апреля, издание «Фонтанка» сообщило, что в Москве с высокой температурой госпитализирован начальник Нахимовского училища контр-адмирал запаса Анатолий Минаков, который прибыл в столицу на репетиции парада Победы. Он подтвердил «Фонтанке», что у него взяли тест на коронавирус, но результата пока нет.

16 апреля президент Владимир Путин поручил отложить проведение назначенного на 9 мая парада Победы из-за эпидемии коронавируса.

В России за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей
Общество

В Минобороны в пятницу заявили, что все заразившиеся COVID-19 нахимовцы находятся в нормальном состоянии, симптомов заболевания органов дыхания у них нет, а температура тела в норме. Все заболевшие нахимовцы переведены на карантин в один из санаториев Минобороны, в то время как контактировавшие с ними воспитанники и преподаватели училища находятся на обсервации по месту размещения.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Минобороны
Материалы по теме
Путин поручил отложить проведение парада Победы 9 мая
Общество
Путин поручил создать филиалы Нахимовского училища при всех флотах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter