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Пандемия коронавируса ,  
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Шойгу поручил досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны

Первые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в учебных заведениях Минобороны в середине апреля. В частности, COVID-19 выявили у воспитанников военных училищ в Тюмени, Москве и Твери и в академии в Петербурге
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Министр обороны Сергей Шойгу поручил ведомственному оперативному штабу по борьбе с распространением коронавируса проработать вопрос досрочного завершения учебного года в образовательных заведениях Минобороны, уделив особое внимание выпускным классам и курсам. Об этом РБК сообщил источник, близкий к Минобороны, и подтвердил источник в министерстве.

С конца марта все учебные заведения Минобороны работают в условиях строгих противоэпидемических ограничений. Были приостановлены увольнения воспитанников и курсантов за пределы образовательных организаций.

Весенних каникул, как у обычных школьников, в учебных заведения ведомства при этом не было. Как ранее сообщало Минобороны, учебный процесс в них организован так, что исключает пересечение разных классов и контакты учащихся между собой.

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Общение учителей с воспитанниками сейчас организовано в дистанционном режиме, с использованием возможностей электронной системы «LMS-школа». «Все это позволит выполнить годовые учебные планы и программы в учебных заведениях Минобороны в полном объеме», — пояснил собеседник из военного ведомства.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

О первых заразившихся военнослужащих Минобороны сообщило 16 апреля. Тогда коронавирус обнаружили у 15 человек в Тюменском высшем военном инженерном училище. На следующий день стало известно о том, что заразились COVID-19 воспитанники Нахимовского морского училища в Москве.

23 апреля Минобороны сообщило, что в Военно-медицинской академии им. Кирова в Санкт-Петербурге «были допущены просчеты в организации барьерных мер на факультете подготовки врачей для иностранных армий». «Из-за этих просчетов не удалось предотвратить инфицирование части курсантов», — пояснили в ведомстве. В результате начальник военной академии покинул свой пост по собственному желанию. Точное число заразившихся Минобороны тогда не раскрыло.

Через несколько дней ведомство сообщило о том, что случаи заражения были выявлены и в Тверском суворовском училище. В нем коронавирус обнаружили у восьми воспитанников. Заразившихся изолировали, однако симптомов заболевания у них нет.

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Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы: Петр Канаев, Виктория Полякова
Теги: Сергей Шойгу, Минобороны, коронавирус
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