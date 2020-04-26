Шойгу поручил досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны

Первые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в учебных заведениях Минобороны в середине апреля. В частности, COVID-19 выявили у воспитанников военных училищ в Тюмени, Москве и Твери и в академии в Петербурге

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны Сергей Шойгу поручил ведомственному оперативному штабу по борьбе с распространением коронавируса проработать вопрос досрочного завершения учебного года в образовательных заведениях Минобороны, уделив особое внимание выпускным классам и курсам. Об этом РБК сообщил источник, близкий к Минобороны, и подтвердил источник в министерстве.

С конца марта все учебные заведения Минобороны работают в условиях строгих противоэпидемических ограничений. Были приостановлены увольнения воспитанников и курсантов за пределы образовательных организаций.

Весенних каникул, как у обычных школьников, в учебных заведения ведомства при этом не было. Как ранее сообщало Минобороны, учебный процесс в них организован так, что исключает пересечение разных классов и контакты учащихся между собой.

Общение учителей с воспитанниками сейчас организовано в дистанционном режиме, с использованием возможностей электронной системы «LMS-школа». «Все это позволит выполнить годовые учебные планы и программы в учебных заведениях Минобороны в полном объеме», — пояснил собеседник из военного ведомства.