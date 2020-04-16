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Пандемия коронавируса ,  
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Минобороны впервые сообщило о заразившихся коронавирусом военнослужащих

Коронавирус нашли у 15 человек в тюменском военном училище. Ранее как минимум о трех случаях заражения COVID-19 в российской армии сообщал «Коммерсантъ»
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова (Фото: Павел Колтунов / youtube.com)

В Тюменском высшем военном инженерном училище 14 военнослужащих и один гражданский сотрудник заразились коронавирусом, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

«В Тюменском высшем военном инженерном командном училище в ходе тестирования учащихся и преподавательского состава на наличие коронавирусной инфекции пробы у 14 военнослужащих и гражданского сотрудника дали положительный результат», — сказали в ведомстве.

Ранее о том, что в российской армии выявили как минимум три случая заражения коронавирусом, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с данными на 30 марта. Согласно материалам, которые Минобороны направило в правительство, COVID-19 нашли у прапорщика 1994 рождения (лечится на дому), полковника (находится в больнице в Коммунарке) и у мичмана Северного флота (находится в больнице).

СМИ узнали о заболевших коронавирусом в российской армии
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По информации издания, с ними контактировали более 60 военнослужащих, а с другими носителями вируса — свыше 130 солдат. Всех их изолировали, но инфекции у них не нашли.

При этом Минобороны подготовилось к большему числу заразившихся, отмечало издание. В военно-медицинских организациях было развернуто более 4,8 тыс. инфекционных коек, а к приему больных подготовили 32 госпиталя.

Минобороны после публикации газеты сообщало, что «эпидемиологическая обстановка в Вооруженных силах остается стабильной и полностью контролируемой». О случаях заболевания коронавирусом ведомство не сообщало.

Несмотря на распространение коронавируса, власти решили не переносить начало весеннего призыва. Он стартовал 1 апреля и до 15 июля в российскую армию должны призвать 135 тыс. человек.

Эпидемия коронавируса коснулась армий разных стран. По данным Business Insider на 5 апреля, в США заразились более 1 тыс. американских военных и членов их семей. 14 апреля 668 заразившихся выявили на единственном французском авианосце «Шарль де Голль». На Украине из-за угрозы распространения коронавируса весенний призыв перенесли с апреля на май—июль.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: Минобороны, коронавирус
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