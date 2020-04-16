Минобороны впервые сообщило о заразившихся коронавирусом военнослужащих

Коронавирус нашли у 15 человек в тюменском военном училище. Ранее как минимум о трех случаях заражения COVID-19 в российской армии сообщал «Коммерсантъ»

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова (Фото: Павел Колтунов / youtube.com)

В Тюменском высшем военном инженерном училище 14 военнослужащих и один гражданский сотрудник заразились коронавирусом, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

«В Тюменском высшем военном инженерном командном училище в ходе тестирования учащихся и преподавательского состава на наличие коронавирусной инфекции пробы у 14 военнослужащих и гражданского сотрудника дали положительный результат», — сказали в ведомстве.

Ранее о том, что в российской армии выявили как минимум три случая заражения коронавирусом, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с данными на 30 марта. Согласно материалам, которые Минобороны направило в правительство, COVID-19 нашли у прапорщика 1994 рождения (лечится на дому), полковника (находится в больнице в Коммунарке) и у мичмана Северного флота (находится в больнице).

По информации издания, с ними контактировали более 60 военнослужащих, а с другими носителями вируса — свыше 130 солдат. Всех их изолировали, но инфекции у них не нашли.