Минобороны впервые сообщило о заразившихся коронавирусом военнослужащих
В Тюменском высшем военном инженерном училище 14 военнослужащих и один гражданский сотрудник заразились коронавирусом, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
«В Тюменском высшем военном инженерном командном училище в ходе тестирования учащихся и преподавательского состава на наличие коронавирусной инфекции пробы у 14 военнослужащих и гражданского сотрудника дали положительный результат», — сказали в ведомстве.
Ранее о том, что в российской армии выявили как минимум три случая заражения коронавирусом, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с данными на 30 марта. Согласно материалам, которые Минобороны направило в правительство, COVID-19 нашли у прапорщика 1994 рождения (лечится на дому), полковника (находится в больнице в Коммунарке) и у мичмана Северного флота (находится в больнице).
По информации издания, с ними контактировали более 60 военнослужащих, а с другими носителями вируса — свыше 130 солдат. Всех их изолировали, но инфекции у них не нашли.