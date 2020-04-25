В Тверском суворовском училище восемь воспитанников заразились COVID-19

Восемь воспитанников Тверского суворовского училища заразились коронавирусом. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«В ходе проводимого медиками тестирования воспитанников Тверского суворовского военного училища на коронавирусную инфекцию пробы восьми суворовцев дали положительный результат», — рассказали в ведомстве.

По данным министерства, зараженных изолировали, они находятся под постоянным наблюдением медиков, у них нет симптомов заболевания.

В Минобороны рассказали, что с начала апреля образовательный процесс в училище перевели в дистанционный формат, отменили построения, культурные и спортивные мероприятия. Зараженных коронавирусом воспитанников не привлекали к тренировкам в составе парадных расчетов в подмосковном Алабино.