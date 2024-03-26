Суд арестовал новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Фоторепортаж
Басманный суд Москвы отправил под арест уже семерых фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Четверо из них были помещены под стражу в ночь на понедельник, еще трое — на следующий день. Степень родства последних арестованных не уточняется, но у них одинаковая фамилия, а у двоих отчество соответствует имени третьего. Им всем вменяется ст. 205 УК («Теракт»). По нему грозит до пожизненного лишения свободы.
Здание Басманного суда перед заседанием
В коридорах здания суда и около него выставили усиленное оцепление из полицейских, судебных приставов. Самих обвиняемых приводили сотрудники ФСБ
Обвиняемый Далерджон Баротович Мирзоев в зале суда
Суд арестовал его до 22 мая
Обвиняемый Саидакрами Муродали Рачабализода
Суд также отправил его в СИЗО до 22 мая
Обвиняемый в теракте Шамсидин Фаридуни. СК считает, что именно он вовлек в состав террористической группы Аминчона и Диловара Исломовых (были взяты под стражу вечером 25 марта)
Мера пресечения Шамсидину Фаридуни — также арест до 22 мая
Четвертого обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холле», Мухаммадсобира Файзова, в зал Басманного суда привезли на медицинской каталке. Его сопровождал врач
Заседание по его делу прошло, как и у остальных фигурантов, в закрытом режиме
Суд арестовал Мухаммадсобира Файзова до 22 мая
Про Диловара Исломова известно, что он родился в Душанбе в 1999 году, имеет гражданство России. Он работал таксистом, у него есть жена и ребенок.
Источник «РИА Новости» утверждает, что ранее именно он владел автомобилем Renault, на котором террористы скрылись с места преступления. В феврале Исломов продал автомобиль, сообщает агентство
Аминчон дважды женат, отец семерых детей, сообщили на заседании.
Никакие подробности об Исроиле Исломове пока неизвестны. Он, а также Диловар и Аминчон Исломовы помещены под арест до 22 мая
Алишер Хатамович Касимов — восьмой фигурант дела. По данным телеграм-канала Mash, Касимов сдавал квартиру участникам нападения на «Крокус Сити Холл». По данным «РБК Компании», гражданин с таким именем числится индивидуальным предпринимателем, чей бизнес связан с доставкой продуктов питания