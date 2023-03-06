ФСБ заявила о причастности готовившего покушение на Малофеева к диверсиям

Робот-сапер обследует автомобиль Константина Малофеева (Фото: ФСБ РФ / РИА Новости)

Организатор диверсионного нападения на Брянскую область и предотвращенного покушения на Константина Малофеева Денис Капустин причастен к организации теракта в Волгоградской области, который предотвратили в прошлом августе, сообщает ФСБ.

«В августе 2022 года ФСБ России был предотвращен организованный Д. Капустиным диверсионно-террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства на объекте нефтегазового комплекса на территории Волгоградской области», — говорится в сообщении.

О предотвращении этого теракта ФСБ сообщала в середине августа прошлого года. Тогда спецслужба заявила, что подготовку диверсии готовили украинские спецслужбы, но организацией занимались россияне, которые входили в состав неонацистской группировки «Реструкт», а также украинский гражданин — военный националистического батальона «Азов» (террористическая организация, запрещена в России). Как отметила ФСБ 6 марта, Капустин причастен к организации «Реструкта», а также других праворадикальных организаций — «Вайт Рекс», «Тор Штайнер» и «Карпатская сечь».

Члены «Русского добровольческого корпуса» взяли на себя ответственность за атаку на села в Брянской области. 2 марта власти Брянской области сообщили, что со стороны Украины в села Любечане и Сушаны проникла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). При нападении погибли два человека, еще двое, включая десятилетнего мальчика, пострадали. Два этих населенных пункта находятся рядом с границей Черниговской области Украины на расстоянии 16 км друг от друга.

В этот же день в интернете распространилось видео, на котором вооруженные мужчины стоят у фельдшерско-акушерского пункта села Любечане с флагом. 3 марта Капустин, присутствовавший на записи, заявил газете Financial Times, что действия диверсантов были согласованы с властями Украины. При этом в Киеве эти заявления считают провокацией.

