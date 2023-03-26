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Силовики назвали причиной взрыва в Тульской области беспилотник

Правоохранительные органы: в Киреевске Тульской области взорвался беспилотник
Взрыв произошел в Киреевске, который находится в 30 км от Тулы. По данным ТАСС и SHOT, упал начиненный взрывчаткой беспилотник Ту-141 «Стриж». Пострадали три человека
Фото: tula.life / VK
Фото: tula.life / VK

Причиной взрыва в городе Киреевск под Тулой стал беспилотник, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах и экстренных службах.

По данным ТАСС, речь идет о дроне Ту-141 «Стриж», который был начинен взрывчаткой. Ранее о том, что в городе упал беспилотник, писали телеграм-каналы SHOT, Baza и Mash.

В результате взрыва в городе пострадали три человека, сообщили РБК в Минздраве Тульской области.

Силовики назвали причиной взрыва в Тульской области беспилотник
Video

В Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) сообщили ТАСС, что взрыв произошел в 15:19 на ул. Дорожников, 29, она расположена в центральной части города.

SHOT сообщил, что на месте взрыва образовалась огромная воронка, в домах вылетели стекла. По данным Baza, диаметр воронки 10–15 м, глубина — 6–8 м, радиус поражения — около 500 м. Baza пишет, что среди пострадавших есть девушка 2006 года рождения, 20-летний молодой человек и мужчина 36 лет.

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