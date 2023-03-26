Два человека пострадали при взрыве в Тульской области

Экстренные службы: два человека пострадали во время взрыва в Киреевске Тульской области

Фото: tula.life / VK

В городе Киреевск Тульской области (находится примерно в 30 км к юго-востоку от Тулы) произошел взрыв, пострадали два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС). Такую же информацию изложил источник РЕН ТВ.

«Взрыв прозвучал в 15:19, двое пострадавших — 2002 года и 2006 года рождения, у них осколочные раны, скорая на месте. Есть воронка. Этот взрыв был в черте города — на улице Дорожников, 29», — сказала представитель ЕДДС.

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