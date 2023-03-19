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Военная операция на Украине ,  
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В Тульской области обнаружили упавший беспилотник

Упавший беспилотник без опознавательных знаков обнаружили на западе Тульской области
Беспилотник нашли в Одоевском районе области. У дрона нет опознавательных знаков, определить его ведомственную принадлежность пока не смогли, сообщили в комитете региональной безопасности. Угрозы инфраструктуре и населению нет

Упавший беспилотник без опознавательных знаков нашли в Одоевском районе Тульской области. Об этом сообщил комитет по региональной безопасности.

«19 марта в Одоевском районе между населенными пунктами Петровское и Маловель в поле вдали от жилых домов был обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности», — сказано в сообщении.

На место выехали оперативные службы, угрозы для населения и инфраструктуры нет, добавили в комитете.

Одоевский район находится на западе Тульской области, а его административный центр — поселок городского типа Одоев — в 60 км к юго-западу от Тулы.

С начала спецоперации на Украине власти российских регионов периодически сообщают об упавших или сбитых беспилотниках.

2 марта телеграм-канал Baza и портал «Тульская пресса» сообщили, что близ поселка Березовский произошел взрыв, после которого местные жители обнаружили воронку в лесу. Информацию о воронке РБК подтвердили в комитете по региональной безопасности. В правительстве региона допустили, что взрыв мог произойти из-за падения беспилотника. Позднее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией сообщил, что на месте взрыва, предположительно обнаружили фрагменты дрона — части винта, корпуса, крыла и хвоста, провода и куски микросхем.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Тульская область беспилотники дрон
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