В Тульской области обнаружили упавший беспилотник

Беспилотник нашли в Одоевском районе области. У дрона нет опознавательных знаков, определить его ведомственную принадлежность пока не смогли, сообщили в комитете региональной безопасности. Угрозы инфраструктуре и населению нет

Упавший беспилотник без опознавательных знаков нашли в Одоевском районе Тульской области. Об этом сообщил комитет по региональной безопасности.

«19 марта в Одоевском районе между населенными пунктами Петровское и Маловель в поле вдали от жилых домов был обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности», — сказано в сообщении.

На место выехали оперативные службы, угрозы для населения и инфраструктуры нет, добавили в комитете.

Одоевский район находится на западе Тульской области, а его административный центр — поселок городского типа Одоев — в 60 км к юго-западу от Тулы.

С начала спецоперации на Украине власти российских регионов периодически сообщают об упавших или сбитых беспилотниках.

2 марта телеграм-канал Baza и портал «Тульская пресса» сообщили, что близ поселка Березовский произошел взрыв, после которого местные жители обнаружили воронку в лесу. Информацию о воронке РБК подтвердили в комитете по региональной безопасности. В правительстве региона допустили, что взрыв мог произойти из-за падения беспилотника. Позднее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией сообщил, что на месте взрыва, предположительно обнаружили фрагменты дрона — части винта, корпуса, крыла и хвоста, провода и куски микросхем.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин «с учетом ситуации в приграничных регионах» поручил усилить меры безопасности в регионе.