В Москве ограничат посещение церквей и мечетей из-за вируса

На следующей неделе в Москве будет ограничено посещение всех церквей, мечетей и других религиозных учреждений. Часть мечетей и синагог ранее уже объявляли о закрытии для прихожан, но христианские храмы продолжали работать

Храм Сергия Радонежского на Ходынском поле (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве на следующей неделе коснуться не только ресторанов, кафе и парков, но и религиозных учреждений. Об этом РБК рассказали два собеседника в правительстве Москвы. Указ о новых мерах мэр столицы Сергей Собянин подпишет 26 марта.

«Для москвичей будет ограничено посещение религиозных организаций (ограничение не распространяется на персонал этих организаций)», — сказал один из собеседников РБК.

В синодальном отделе РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РБК сказали, что «не располагают такой информацией».

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал в интервью ТВЦ, что в Москве на время объявленной нерабочей недели будет прекращена работа заведений общественного питания, крупных торговых центров и центральных парков. «Рестораны, кафе, торговые комплексы огромные, за исключением залов, где торгуют продовольствием, тоже вряд ли должны функционировать в этот период, центральные парки», — заявил Собянин.