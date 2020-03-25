В Москве ограничат посещение церквей и мечетей из-за вируса

В связи с распоряжением мэра на нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля могут быть закрыты рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные, кроме тех, которые организуют питание москвичей на рабочих местах. Об этом РБК рассказали два собеседника в столичном аппарате правительства. Рестораны смогут работать на вынос и с помощью доставки.
Работа магазинов будет прекращена за исключением работы аптек, аптечных пунктов и магазинов с товарами первой необходимости. Будет прекращено и предоставление услуг, подразумевающих присутствие клиента. Это ограничение не коснется услуг, оказываемых дистанционным способ или при помощи курьерской доставки, а также медицинских, реабилитационных услуг, услуг по уходу за престарелыми и нуждающимися, а также и транспортных, ветеринарных, финансовых, жилищно-коммунальных услуг, услуг по погребению и так далее.
По словам собеседников РБК, запрет на посещение парков коснется — ВДНХ, парка Горького, Царицыно, Коломенского, парков Зарядье, Кусково, Сокольники.
23 марта стало известно, что рабочая группа Госсовета, которую возглавляет Собянин, рекомендовала властям всех регионов ограничит посещение религиозных учреждений. До этого ограничения были введены в Московской соборной мечети, закрылись столичные синагоги. О принятых мерах в связи с распространение коронавируса сообщили РБК в буддийской общине.
РПЦ отказывалось вводить массовые ограничения в связи с пандемией. 14 марта, председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что РПЦ не собирается закрывать храмы и прекращать богослужения. Меры по борьбе с распространением инфекции, о которых 17 марта объявил патриарх Кирилл, также не включали закрытия религиозных учреждений. В инструкции рекомендовалось священникам воздерживаться от того, чтобы давать прихожанам целовать себе руку, дезинфицировать иконы и кресты после того, как к ним прикладываются верующие и раздавать просфоры в одноразовых перчатках.
23 марта РПЦ сообщила о создании рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения COVID-19. Группа должна в том числе взаимодействовать с ведомствами, занимающимися борьбой с эпидемией.