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Пандемия коронавируса ,  
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За нарушение введенных из-за коронавируса правил наказали 500 человек

Ежедневно в проводимых МВД и Роспотребнадзором проверках принимают участие около 10 тыс. сотрудников полиции.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сотрудники полиции совместно с представителями Роспотребнадзора продолжают проверки соблюдения россиянами (в первую очередь, теми, кто вернулся из-за границы) карантинных мероприятий и режима самоизоляции, заявила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, ежедневно в таких проверках принимают участие около 10 тыс. сотрудников полиции.

«За нарушение административного законодательства, связанного с соблюдением карантинных ограничений, привлечено к ответственности более 500 лиц», — сказала Волк.

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Волк также отметила, что МВД собирает данные о лицах, прибывающих в Россию из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ведет мониторинг ситуации, складывающейся на транспортных магистралях и, в первую очередь, в аэропортах.

«При необходимости ведомство оказывает содействие консульским учреждениям в перевозке групп иностранных пассажиров, следующих транзитом через Московский авиаузел. Только за минувшие сутки было сопровождено пять групп граждан Казахстана, Таджикистана и Беларуси», — сообщила Волк.

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Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 привело к тому, что в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других регионах России введены различные ограничения. В частности, указ мэра Москвы Сергея Собянина обязывает всех жителей столицы в возрасте старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания, находиться дома в режиме самоизоляции. Оставаться дома должны также люди, вернувшиеся из стран, где выявлено большое число заражений COVID-19, и лица, которым это предписано постановлениями санитарных врачей.

Указ губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова запрещает горожанам посещать парки и скверы города, а также объекты и территории религиозных организаций.

25 марта стало известно о разработке Минюстом поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающих ответственность за нарушение карантина. В Госдуму уже внесен проект закона о введении уголовной ответственности за нарушение правил карантина.

Мишустин разрешил проезжать через Россию жителям СНГ
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23 марта председатель правительства России Михаил Мишустин разрешил гражданам стран СНГ, а также Абхазии и Южной Осетии, въезжать в Россию, несмотря на введенный ранее запрет на въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства. Однако лишь при условии, что эти лица планируют отправиться из России на родину с помощью воздушного или иного транспорта. Согласно распоряжению Мишустина МВД должно при необходимости обеспечивать сопровождение автомобилей, на которых указанные иностранцы следуют к пунктам пропуска через границу России, машинами Госавтоинспекции.

Авторы: Евгений Калюков, Екатерина Костина
Теги: МВД, коронавирус
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