За нарушение введенных из-за коронавируса правил наказали 500 человек

«При необходимости ведомство оказывает содействие консульским учреждениям в перевозке групп иностранных пассажиров, следующих транзитом через Московский авиаузел. Только за минувшие сутки было сопровождено пять групп граждан Казахстана, Таджикистана и Беларуси», — сообщила Волк.

Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 привело к тому, что в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других регионах России введены различные ограничения. В частности, указ мэра Москвы Сергея Собянина обязывает всех жителей столицы в возрасте старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания, находиться дома в режиме самоизоляции. Оставаться дома должны также люди, вернувшиеся из стран, где выявлено большое число заражений COVID-19, и лица, которым это предписано постановлениями санитарных врачей.

Указ губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова запрещает горожанам посещать парки и скверы города, а также объекты и территории религиозных организаций.

25 марта стало известно о разработке Минюстом поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающих ответственность за нарушение карантина. В Госдуму уже внесен проект закона о введении уголовной ответственности за нарушение правил карантина.



23 марта председатель правительства России Михаил Мишустин разрешил гражданам стран СНГ, а также Абхазии и Южной Осетии, въезжать в Россию, несмотря на введенный ранее запрет на въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства. Однако лишь при условии, что эти лица планируют отправиться из России на родину с помощью воздушного или иного транспорта. Согласно распоряжению Мишустина МВД должно при необходимости обеспечивать сопровождение автомобилей, на которых указанные иностранцы следуют к пунктам пропуска через границу России, машинами Госавтоинспекции.