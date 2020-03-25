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В Минюсте заявили о готовности проекта наказания за нарушение карантина

Министерство юстиции России совместно с аппаратом правительства подготовили проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), в соответствии с которыми устанавливается ответственность за нарушение карантина. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минюста.

В ведомстве заявили, что поправки предусматривают комплексные изменения в КоАП для «неукоснительного соблюдения ограничительных мероприятий и правил поведения, вводимых для предотвращения распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний».

Документ уже прошел антикоррупционную и правовую экспертизы, по итогам которых Минюст не нашел никаких замечаний. При этом в ведомстве не называют конкретные наказания за нарушение карантина, которые появятся в КоАП.

В Думу внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина
Общество

24 марта премьер-министр Михаил Мишустин дал профильным министерствам поручение ужесточить наказание для тех, кто нарушает карантин в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Свои наработки Минюст, МВД и Минэкономразвития должны были предоставить правительству 25 марта.

Ранее 25 марта в Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина. Он устанавливает ответственность за массовое заражение людей, а также последовавшую в результате таких действий смерть. Поправки в Уголовный кодекс предусматривают как штрафы до 1 млн руб, так и лишение свободы на срок до семи лет.

Теги: коронавирус, карантин, Минюст
Материалы по теме
Мишустин поручил ужесточить наказание за нарушение карантина
Общество
В Думу внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина
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