В Минюсте заявили о готовности проекта наказания за нарушение карантина

Министерство юстиции России совместно с аппаратом правительства подготовили проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), в соответствии с которыми устанавливается ответственность за нарушение карантина. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минюста.

В ведомстве заявили, что поправки предусматривают комплексные изменения в КоАП для «неукоснительного соблюдения ограничительных мероприятий и правил поведения, вводимых для предотвращения распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний».

Документ уже прошел антикоррупционную и правовую экспертизы, по итогам которых Минюст не нашел никаких замечаний. При этом в ведомстве не называют конкретные наказания за нарушение карантина, которые появятся в КоАП.

24 марта премьер-министр Михаил Мишустин дал профильным министерствам поручение ужесточить наказание для тех, кто нарушает карантин в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.