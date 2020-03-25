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Крашенинников предложил приравнять нарушение карантина к терроризму

Намеренное нарушение режима карантина, которое привело к заражению и смерти людей, будет приравниваться к диверсии или терроризму, заявил Павел Крашенинников
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Действие законопроекта об уголовном наказании за нарушение эпидемиологического режима, который предусматривает до семи лет лишения свободы, распространяется только на случаи причинения смерти по неосторожности. Об этом заявил глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Если смерть людей наступила в результате умышленных действий, то применяться будут более тяжкие статьи уголовного кодекса.

«Если же имело место умышленное причинение смерти одного и более лиц в результате преднамеренного нарушения санитарно-эпидемиологических правил, то такое деяние в зависимости от умысла будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия (ст. 205, 213, 281 УК РФ)», — говорится в сообщении комитета, поступившем в РБК.

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Законопроект «О внесении изменений в статью 236 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» предусматривает введение уголовного наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Наказание за непредумышленное заражение людей в результате нарушения правил изоляции предлагается установить в виде штрафа от 500 тыс. до 1 млн руб., либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишения свободы на срок до трех лет. Если в результате нарушения умрет человек, то штраф увеличится до 2 млн руб., а срок лишения свободы — до пяти лет. В случае гибели двух и более человек нарушителю будет грозить заключение на семь лет.

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Сейчас режим повышенной готовности введен во всех 85 регионах России. С четверга, 26 марта, московские власти предписали всем пожилым людям старше 65 лет, а также всем больным хроническими заболеваниями соблюдать режим самоизоляции на дому. На совещании с Владимиром Путиным мэр столицы Сергей Собянин заявил, что это требование будет распространено и на другие регионы с высокой динамикой развития коронавирусной инфекции.

В то же время московские власти разрешили жителям города лечиться от коронавируса на дому, если болезнь протекает в легкой форме.

Авторы: Владислав Гордеев, Елизавета Антонова
Теги: коронавирус, законопроект, Госдума
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