Крашенинников предложил приравнять нарушение карантина к терроризму

Намеренное нарушение режима карантина, которое привело к заражению и смерти людей, будет приравниваться к диверсии или терроризму, заявил Павел Крашенинников

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Действие законопроекта об уголовном наказании за нарушение эпидемиологического режима, который предусматривает до семи лет лишения свободы, распространяется только на случаи причинения смерти по неосторожности. Об этом заявил глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Если смерть людей наступила в результате умышленных действий, то применяться будут более тяжкие статьи уголовного кодекса.

«Если же имело место умышленное причинение смерти одного и более лиц в результате преднамеренного нарушения санитарно-эпидемиологических правил, то такое деяние в зависимости от умысла будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия (ст. 205, 213, 281 УК РФ)», — говорится в сообщении комитета, поступившем в РБК.

Законопроект «О внесении изменений в статью 236 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» предусматривает введение уголовного наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.