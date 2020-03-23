Мишустин разрешил проезжать через Россию жителям Абхазии и Южной Осетии

МВД должно при необходимости обеспечить сопровождение автомобилей, на которых иностранцы следуют к пунктам пропуска через границу России, машинами Госавтоинспекции

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Граждане стран СНГ, а также Абхазии и Южной Осетии, смогут въезжать в Россию, несмотря на введенный запрет на въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства России Михаил Мишустин.

Документом, опубликованном на сайте правительства, погранслужбе ФСБ предписывается не применять вступившую в силу с 18 марта норму о непропуске через границу России к гражданам стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии, прибывшим в страну воздушным путем. Однако лишь при условии, что эти лица планируют отправиться из России на родину с помощью воздушного или иного транспорта.

МИД России поручено договориться с дипмиссиями соответствующих стран об организованном выезде.

В распоряжении указывается, что МВД должно при необходимости обеспечить сопровождение автомобилей, на которых указанные иностранцы следуют к пунктам пропуска через границу России, машинами Госавтоинспекции.