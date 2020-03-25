Росавиация сообщила о трудностях вывоза граждан трех стран СНГ из Москвы
Вывоз граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии из Москвы на родину пока затруднен, сообщила Росавиация на своем сайте.
В качестве причины ведомство назвало позицию официальных властей стран по перевозке пассажиров, но в чем она заключается, не уточнило. «Принимаются меры для урегулирования данного вопроса», — говорится в сообщении.
Также ведомство отметило, что 23 марта из Москвы в Ош были доставлены 297 граждан Киргизии на рейсе «Уральских авиалиний». Оттуда в Екатеринбург вернулись 17 россиян.
Ранее Киргизия и Узбекистан ограничили авиасообщение со всеми странами. В Киргизии этот запрет не касается только рейсов в Россию и из нее, сообщали «РИА Новости» со ссылкой на штаб по противодействию коронавирусу в республике.
Кроме того, в столице и крупных городах Киргизии ввели чрезвычайное положение и комендантский час.