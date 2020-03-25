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Росавиация сообщила о трудностях вывоза граждан трех стран СНГ из Москвы

Это Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. Ведомство отметило, что вывоз граждан этих стран затруднен из-за позиции их властей по перевозке пассажиров
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Вывоз граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии из Москвы на родину пока затруднен, сообщила Росавиация на своем сайте.

В качестве причины ведомство назвало позицию официальных властей стран по перевозке пассажиров, но в чем она заключается, не уточнило. «Принимаются меры для урегулирования данного вопроса», — говорится в сообщении.

Также ведомство отметило, что 23 марта из Москвы в Ош были доставлены 297 граждан Киргизии на рейсе «Уральских авиалиний». Оттуда в Екатеринбург вернулись 17 россиян.

Ранее Киргизия и Узбекистан ограничили авиасообщение со всеми странами. В Киргизии этот запрет не касается только рейсов в Россию и из нее, сообщали «РИА Новости» со ссылкой на штаб по противодействию коронавирусу в республике.

Кроме того, в столице и крупных городах Киргизии ввели чрезвычайное положение и комендантский час.

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Росавиация также сообщила, что 23 марта более 1,3 тыс. человек были доставлены в Россию из семи стран: Болгарии, Египта, Испании, Кипра, Марокко, Сербии и Франции.

Ведомство также ведет консультации с авиакомпаниями Европы, которые продолжают летать в Латинскую Америку, для вывоза оттуда граждан России. В сообщении говорится, что «Аэрофлот» готов вывезти россиян из Мадрида или Лиссабона, если они доберутся туда из Латинской Америки.

Ранее в правительстве России было принято решение о вывозе всех желающих вернуться на родину россиян. Для этого МИД должен подготовить списки таких людей к 26 марта. Кроме Росавиации и Минтранса, к вывозу могут привлечь Минобороны, МЧС и управделами президента. Кроме того, в Москве к Шереметьево, который сейчас принимает рейсы из-за рубежа, может добавиться аэропорт Жуковский. Власти также оценят готовность аэропортов регионов принимать вывозные рейсы.

Все вернувшиеся россияне будут помещены в карантин на две недели.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, вывоз, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия
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