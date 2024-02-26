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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин пообещал жителям Авдеевки компенсации за жилье

Пушилин: жителям Авдеевки предоставят жилье или компенсацию, как в Мариуполе
Сюжет
Военная операция на Украине
Жителям Авдеевки предоставят жилье взамен утраченной недвижимости или компенсацию с учетом отработанных механизмов, как это было в Мариуполе, сообщил Денис Пушилин. Глава ДНР также говорил, что город возможно восстановить
Авдеевка
Авдеевка (Фото: Станислав Красильников / РИА Новости)

Жителям Авдеевки предоставят жилье взамен утраченной недвижимости или компенсируют с учетом отработанных ранее механизмов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его мнению, сложностей не будет, а работа будет проводиться в рамках соответствующих норм.

«У нас есть уже отработанные механизмы, в частности на Мариуполе, это был самый яркий пример. Есть ряд вариантов, с учетом разрушенного жилья, с учетом определенных процедур, как здесь будет предоставляться то ли компенсация, то ли будет предоставляться новое жилье», — отметил глава республики.

Он также заявил, что Авдеевку возможно восстановить. По мнению Пушилина, с водой, отоплением и электричеством в Авдеевке «ситуация давно была нарушена». Предстоит серьезная работа по разминированию и разбору завалов, подчеркнул он. Все гражданские и социальные службы начнут работу после того, как «линия фронта будет отодвинута на должное расстояние», сообщил Пушилин.

Глава ДНР посетил Авдеевку 24 февраля, тогда он заявил: «Работы здесь много, безусловно, предстоит поработать коммунальным службам. Разминирования очень много».

Пушилин допустил восстановление Авдеевки
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Авдеевка — город в Донецкой области, расположенный в 10 км к северу от Донецка. По состоянию на начало 2022 года там проживали 31,7 тыс. человек.

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки под полный контроль 17 февраля. Ранее, в ночь на этот день, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о начале вывода войск из города.

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Позже, 24 февраля, командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичев сообщил, что после взятия Авдеевки ВСУ были отброшены на 10 км. «Российские войска продолжают наступление на своих направлениях», — добавил командующий.

В Мариуполе удалось восстановить почти все многоквартирные жилые дома, заявил в начале февраля вице-премьер Марат Хуснуллин. «Полумиллионный город, который был сильно достаточно поврежден, мы фактически к жизни вернули. У нас практически все многоквартирные дома восстановлены», — отметил он. Восстановление города проводилось с 2022 года. По подсчетам Хуснуллина, в новых регионах в работах по восстановлению инфраструктуры участвовали в общей сложности 40 тыс. строителей.

Пушилин пообещал жителям Авдеевки компенсации за жилье
Пушилин пообещал жителям Авдеевки компенсации за жилье

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Георгий Смирнов
Авдеевка Мариуполь компенсация
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