Пушилин пообещал жителям Авдеевки компенсации за жилье

Жителям Авдеевки предоставят жилье взамен утраченной недвижимости или компенсацию с учетом отработанных механизмов, как это было в Мариуполе, сообщил Денис Пушилин. Глава ДНР также говорил, что город возможно восстановить

Авдеевка (Фото: Станислав Красильников / РИА Новости)

Жителям Авдеевки предоставят жилье взамен утраченной недвижимости или компенсируют с учетом отработанных ранее механизмов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его мнению, сложностей не будет, а работа будет проводиться в рамках соответствующих норм.

«У нас есть уже отработанные механизмы, в частности на Мариуполе, это был самый яркий пример. Есть ряд вариантов, с учетом разрушенного жилья, с учетом определенных процедур, как здесь будет предоставляться то ли компенсация, то ли будет предоставляться новое жилье», — отметил глава республики.

Он также заявил, что Авдеевку возможно восстановить. По мнению Пушилина, с водой, отоплением и электричеством в Авдеевке «ситуация давно была нарушена». Предстоит серьезная работа по разминированию и разбору завалов, подчеркнул он. Все гражданские и социальные службы начнут работу после того, как «линия фронта будет отодвинута на должное расстояние», сообщил Пушилин.

Глава ДНР посетил Авдеевку 24 февраля, тогда он заявил: «Работы здесь много, безусловно, предстоит поработать коммунальным службам. Разминирования очень много».

Авдеевка — город в Донецкой области, расположенный в 10 км к северу от Донецка. По состоянию на начало 2022 года там проживали 31,7 тыс. человек.

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки под полный контроль 17 февраля. Ранее, в ночь на этот день, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о начале вывода войск из города.

Позже, 24 февраля, командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичев сообщил, что после взятия Авдеевки ВСУ были отброшены на 10 км. «Российские войска продолжают наступление на своих направлениях», — добавил командующий.

В Мариуполе удалось восстановить почти все многоквартирные жилые дома, заявил в начале февраля вице-премьер Марат Хуснуллин. «Полумиллионный город, который был сильно достаточно поврежден, мы фактически к жизни вернули. У нас практически все многоквартирные дома восстановлены», — отметил он. Восстановление города проводилось с 2022 года. По подсчетам Хуснуллина, в новых регионах в работах по восстановлению инфраструктуры участвовали в общей сложности 40 тыс. строителей.