Пушилин допустил восстановление Авдеевки

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Авдеевку возможно восстановить, решение об этом будет приниматься на федеральном и региональном уровнях с учетом оценки специалистов. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Несмотря на то что разрушений много, несмотря на то что целых домов или тех, которые можно будет отремонтировать, не так много, но тем не менее с определенным оптимизмом я из Авдеевки выехал. <...> По всей вероятности, по моему мнению, конечно же, мы будем его [город] восстанавливать», — сказал Пушилин, рассказывая о своей поездке в город 24 февраля.

Он отметил, что с водой, отоплением и электричеством в Авдеевке «ситуация давно была нарушена». Также предстоит серьезная работа по разминированию и разбору завалов. Все гражданские и социальные службы смогут начать работу после того, как «линия фронта будет отодвинута на должное расстояние», подчеркнул Пушилин.

Авдеевка — город в Донецкой области, расположенный в 10 км к северу от Донецка. По состоянию на начало 2022 года там проживали 31,7 тыс. человек.

Бои за Авдеевку шли с октября 2023 года. В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о начале вывода войск из города и переходе к обороне «на более выгодных рубежах». Президент Украины Владимир Зеленский объяснил такое решение риском оказаться в окружении.

Вечером 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии города. По его словам, «только отдельным разрозненным формированиям» удалось покинуть Авдеевку.

Позже командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичев сообщил, что после взятия города ВСУ были отброшены на 10 км. «Российские войска продолжают наступление на своих направлениях», — добавил командующий.