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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин допустил восстановление Авдеевки

Пушилин: решение о восстановлении Авдеевки примут на федеральном уровне
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Авдеевку возможно восстановить, решение об этом будет приниматься на федеральном и региональном уровнях с учетом оценки специалистов. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Несмотря на то что разрушений много, несмотря на то что целых домов или тех, которые можно будет отремонтировать, не так много, но тем не менее с определенным оптимизмом я из Авдеевки выехал. <...> По всей вероятности, по моему мнению, конечно же, мы будем его [город] восстанавливать», — сказал Пушилин, рассказывая о своей поездке в город 24 февраля.

Он отметил, что с водой, отоплением и электричеством в Авдеевке «ситуация давно была нарушена». Также предстоит серьезная работа по разминированию и разбору завалов. Все гражданские и социальные службы смогут начать работу после того, как «линия фронта будет отодвинута на должное расстояние», подчеркнул Пушилин.

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Авдеевка — город в Донецкой области, расположенный в 10 км к северу от Донецка. По состоянию на начало 2022 года там проживали 31,7 тыс. человек.

Бои за Авдеевку шли с октября 2023 года. В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о начале вывода войск из города и переходе к обороне «на более выгодных рубежах». Президент Украины Владимир Зеленский объяснил такое решение риском оказаться в окружении.

Вечером 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии города. По его словам, «только отдельным разрозненным формированиям» удалось покинуть Авдеевку.

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Позже командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичев сообщил, что после взятия города ВСУ были отброшены на 10 км. «Российские войска продолжают наступление на своих направлениях», — добавил командующий.

Пушилин допустил восстановление Авдеевки
Пушилин допустил восстановление Авдеевки

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Теги
Денис Пушилин ДНР Авдеевка восстановление
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