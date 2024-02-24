Глава ДНР Пушилин приехал в Авдеевку

Глава ДНР Денис Пушилин приехал в Авдеевку. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

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«Сегодня наконец-то получилось попасть в Авдеевку. Работы здесь много, безусловно, предстоит поработать коммунальным службам. Разминирования очень много. Нужно давать предварительную информацию, чтобы принималось консолидированное решение о том, как и что будет восстанавливаться в Авдеевке», — сказал он в видеосообщении, опубликованном в канале.

Пушилин добавил, что находится в городе с «легендарными» бойцами 114-й бригады 1-го армейского корпуса. Он также сказал, что позже сообщит больше подробностей визита.

Авдеевка находится примерно в 10 км к северо-западу от Донецка. Бои за нее начались в октябре 2023 года. В конце декабря в город приехал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что побывал на одном из самых тяжелых участков фронта, где поговорил с украинскими военнослужащими и вручил некоторым из них государственные награды.

В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что Украина начала вывод своих сил из города. По словам военачальника, такое решение было принято, чтобы не допустить окружения украинских подразделений. Зеленский объяснил вывод войск стремлением сохранить жизни солдат и офицеров.

Вечером того же дня министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что Авдеевка полностью перешла под контроль российской армии. Город был взят главным образом за счет действий группировки войск «Центр», которой командовал генерал-полковник Андрей Мордвичев.

24 февраля Минобороны сообщило, что в результате взятия города ВСУ были отброшены на 10 км, а российские войска продолжают наступать.