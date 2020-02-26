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СМИ узнали о просьбе посольства КНР прекратить проверки китайцев в Москве

Проверки граждан Китая в московском общественном транспорте, подобных которым нет даже в США, вредят отношениям с Россией, говорится в письме посольства, опубликованном «Новой газетой»
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Посольство Китая попросило власти Москвы отказаться от проверок граждан страны в общественном транспорте, сообщает «Новая газета» со ссылкой на письмо дипмиссии властям столицы. В документе, копию которого опубликовало издание, правительству Москвы указывается на имеющуюся у посольства информацию о том, что работники «Мосгортранса» и столичного метрополитена совместно с сотрудниками правоохранительных органов проверяли на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 исключительно граждан Китая.

«Такого подобного случая, как специальный мониторинг граждан КНР в общественном транспорте г. Москва, не существует ни в одной стране, даже в США и западных странах», — отмечается в документе.

Напомнив о том, что власти России неоднократно заявляли о поддержке Пекина в борьбе с эпидемией, в посольстве предупредили, что такое отношение к гражданам Китая повредит «благоприятной атмосфере развития китайско-российских отношений» и вызовет тревогу как у жителей Москвы, так и у находящихся в городе приезжих из КНР.

«В целях успокоить общество и не разрывать дружеское отношение народов Китая и России, посольство просит правительство г.Москва не предпринимать черезмерные меры, чтобы принятые меры действовали в духе договоренностей лидеров наших стран и отвечали достойному уровню двусторонних отношений», — подчеркивается в документе.

РБК направил запрос в пресс-службу дептранса мэрии и посольство Китая в России.

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Эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре прошлого года. По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, к концу 25 февраля в стране (без учета Гонконга и Макао) было зарегистрировано более 78 тыс. случаев заражения, 2715 человек умерли. Случаи заражения выявлены также в нескольких десятках других стран, в общей сложности в мире, по данным SCMP, заразилось свыше 81,1 тыс. человек, 2763 человека умерли.

В начале февраля Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем, ограничено также авиасообщение. 18 февраля глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о временном запрете въезда граждан КНР в Россию 18 февраля. Российские власти также приостановили оформление документов для въезда, в том числе виз, приглашений, разрешений на привлечение иностранных работников. Объясняя принятое решение, вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что такое ужесточение режима установлено в целях безопасности и охраны здоровья россиян.

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Автор: Евгений Калюков
При участии: Евгения Кузнецова, Любовь Порываева
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