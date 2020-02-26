СМИ узнали о просьбе посольства КНР прекратить проверки китайцев в Москве

Проверки граждан Китая в московском общественном транспорте, подобных которым нет даже в США, вредят отношениям с Россией, говорится в письме посольства, опубликованном «Новой газетой»

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Посольство Китая попросило власти Москвы отказаться от проверок граждан страны в общественном транспорте, сообщает «Новая газета» со ссылкой на письмо дипмиссии властям столицы. В документе, копию которого опубликовало издание, правительству Москвы указывается на имеющуюся у посольства информацию о том, что работники «Мосгортранса» и столичного метрополитена совместно с сотрудниками правоохранительных органов проверяли на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 исключительно граждан Китая.

«Такого подобного случая, как специальный мониторинг граждан КНР в общественном транспорте г. Москва, не существует ни в одной стране, даже в США и западных странах», — отмечается в документе.

Напомнив о том, что власти России неоднократно заявляли о поддержке Пекина в борьбе с эпидемией, в посольстве предупредили, что такое отношение к гражданам Китая повредит «благоприятной атмосфере развития китайско-российских отношений» и вызовет тревогу как у жителей Москвы, так и у находящихся в городе приезжих из КНР.

«В целях успокоить общество и не разрывать дружеское отношение народов Китая и России, посольство просит правительство г.Москва не предпринимать черезмерные меры, чтобы принятые меры действовали в духе договоренностей лидеров наших стран и отвечали достойному уровню двусторонних отношений», — подчеркивается в документе.

РБК направил запрос в пресс-службу дептранса мэрии и посольство Китая в России.