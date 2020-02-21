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Вирус из Китая ,  
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Собянин заявил о применении системы распознавания лиц из-за коронавируса

По словам градоначальника, систему используют для контроля за теми, кто был направлен на двухнедельный карантин после возвращения из КНР. Кроме того, мэр сообщил о рейдах на транспорте для борьбы с распространением инфекции
Фото: Никеричев Андрей / АГН «Москва»

В Москве в рамках борьбы с распространением коронавируса приехавшим из Китая выписали порядка 2,5 тыс. постановлений о двухнедельной изоляции по месту жительства или пребывания, сообщил в своем блоге столичный градоначальник Сергей Собянин.

«На практике это значит, что любой приехавший из Китая человек должен две недели не выходить из дома или гостиницы», — заявил мэр. Он добавил, что, если у пассажира в аэропорту обнаружат температуру или другие симптомы, его немедленно направят в больницу. Аналогичные меры проводят на вокзалах.

«Соблюдение режима постоянно контролируется, в т.ч. с помощью автоматизированных систем распознавания лиц и других технических мер», — рассказал градоначальник.

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Мэр Москвы также рассказал о том, как это работает на практике. По его словам, несколько дней назад в столицу прилетела гражданка КНР, ее отправили на двухнедельную изоляцию по месту жительства. Проведенный в аэропорту тест на коронавирус дал положительный результат, после чего женщину госпитализировали, а ее соседке предписали оставаться дома.

Просмотр записей с камер показал, что соседка нарушала режим изоляции и общалась со своим знакомым во дворе.

Кроме того, видеоаналитики, получив имена и контактные данные всех пассажиров рейса, на котором прилетела китаянка, установили водителя такси, на котором она приехала из аэропорта.

Впоследствии выяснилось, что результаты взятых в аэропорту анализов, показавших положительный результат у гражданки КНР, были ошибочными. Повторные тесты были отрицательными.

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Другая задача властей — выявить лиц, которые прибыли из Китая до введения контроля на границах. «В этих целях сотрудники полиции и медики проводят рейды по местам их возможного проживания», — сообщил Собянин.

По его словам, мониторингом приезжих из Китая сотрудники метрополитена и «Мосгортранса» занимаются вместе с медиками и правоохранителями. «Проведение рейдов — неприятная задача, но это необходимо, в том числе и для самих потенциальных носителей вируса», — рассказал он. Большинство проверенных в ходе рейдов граждан давно находятся в Москве, никаких ограничений к ним не применяли, добавил мэр.

Собянин добавил, что в Москве усилили меры по дезинфекции мест массового пребывания людей и транспорта, включая такси и каршеринг.

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Вспышка коронавируса началась в Китае в прошлом году. Количество зараженных превысило 75 тыс., погибли более 2,2 тыс. человек. В России выявили два случая заражения — у граждан КНР в Тюменской области и Забайкалье, их госпитализировали и выписали после того, как анализы показали отрицательный результат. Вирус подхватили трое россиян, которые были пассажирами круизного лайнера Diamond Princess в Японии.

В рамках борьбы с распространением коронавируса Россия с 20 февраля закрыла границу для граждан Китая, исключение сделали для лиц со служебными, деловыми, гуманитарными и транзитными визами. Всех пребывающих из КНР отправляют на двухнедельный карантин.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Сергей Собянин, вирус, рейд
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