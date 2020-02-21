Собянин заявил о применении системы распознавания лиц из-за коронавируса
В Москве в рамках борьбы с распространением коронавируса приехавшим из Китая выписали порядка 2,5 тыс. постановлений о двухнедельной изоляции по месту жительства или пребывания, сообщил в своем блоге столичный градоначальник Сергей Собянин.
«На практике это значит, что любой приехавший из Китая человек должен две недели не выходить из дома или гостиницы», — заявил мэр. Он добавил, что, если у пассажира в аэропорту обнаружат температуру или другие симптомы, его немедленно направят в больницу. Аналогичные меры проводят на вокзалах.
«Соблюдение режима постоянно контролируется, в т.ч. с помощью автоматизированных систем распознавания лиц и других технических мер», — рассказал градоначальник.
Мэр Москвы также рассказал о том, как это работает на практике. По его словам, несколько дней назад в столицу прилетела гражданка КНР, ее отправили на двухнедельную изоляцию по месту жительства. Проведенный в аэропорту тест на коронавирус дал положительный результат, после чего женщину госпитализировали, а ее соседке предписали оставаться дома.
Просмотр записей с камер показал, что соседка нарушала режим изоляции и общалась со своим знакомым во дворе.
Кроме того, видеоаналитики, получив имена и контактные данные всех пассажиров рейса, на котором прилетела китаянка, установили водителя такси, на котором она приехала из аэропорта.
Впоследствии выяснилось, что результаты взятых в аэропорту анализов, показавших положительный результат у гражданки КНР, были ошибочными. Повторные тесты были отрицательными.