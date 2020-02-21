Собянин заявил о применении системы распознавания лиц из-за коронавируса

По словам градоначальника, систему используют для контроля за теми, кто был направлен на двухнедельный карантин после возвращения из КНР. Кроме того, мэр сообщил о рейдах на транспорте для борьбы с распространением инфекции

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В Москве в рамках борьбы с распространением коронавируса приехавшим из Китая выписали порядка 2,5 тыс. постановлений о двухнедельной изоляции по месту жительства или пребывания, сообщил в своем блоге столичный градоначальник Сергей Собянин.

«На практике это значит, что любой приехавший из Китая человек должен две недели не выходить из дома или гостиницы», — заявил мэр. Он добавил, что, если у пассажира в аэропорту обнаружат температуру или другие симптомы, его немедленно направят в больницу. Аналогичные меры проводят на вокзалах.

«Соблюдение режима постоянно контролируется, в т.ч. с помощью автоматизированных систем распознавания лиц и других технических мер», — рассказал градоначальник.