Общество⁠,
0

В Москве простились с Игорем Золотовицким

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Московском Художественном театре (МХТ) имени Чехова завершилось прощание с заслуженным артистом России, актером и ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким.

Проститься с ним прибыли художественный руководитель-директор МХТ Константин Хабенский, театральный режиссер Евгений Гришковец, актеры Игорь Верник, Тимофей Трибунцев, Андрей Смоляков и другие, а также множество друзей и знакомых артиста

Телеграммы на церемонию прощания прислали российский премьер-министр Михаил Мишустин, министр культуры Ольга Любимова, а также мэр Москвы Сергей Собянин, уточняет «РИА Новости».

Золотовицкого похоронят на Троекуровском кладбище.

«Если не могу пошутить — я не человек». Каким запомнят Золотовицкого
Фотогалерея 

Артист скончался утром 14 января в возрасте 64 лет. Источник ТАСС сообщал, что у него было онкологическое заболевание.

Золотовицкий родился в 1961 году. Школу-студию МХАТ окончил в 1983 году, преподавать начал в конце 1980-х, а в 2013-м возглавил это учреждение. Также он был директором Центрального дома актера имени Яблочкиной и заместителем художественного руководителя МХТ имени Чехова.

По окончании обучения начал играть в труппе Московского художественного театра и других театрах. В качестве режиссера поставил спектакли «Башмачкин» и «Женитьба» по произведениям Гоголя.

Среди киноработ Золотовицкого — роли в фильмах «Такси-блюз» Павла Лунгина, «Сочинение ко Дню Победы» и «Одесский пароход» Сергея Урсуляка, «Заяц над бездной» Тиграна Кеосаяна.

Video

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова, Андрей Любимов Андрей Любимов
Игорь Золотовицкий прощание МХТ им.Чехова
Игорь Золотовицкий фото
Игорь Золотовицкий
актер
18 июня 1961 года
