Лурье отказала Долиной в просьбе временно остаться в квартире
Полина Лурье не разрешит певице Ларисе Долиной остаться жить в проданной ею квартире после решения суда о выселении, сообщила ТАСС адвокат покупательницы жилья певицы Светлана Свириденко.
«Лурье не намерена разрешать Долиной жить в квартире после ее выселения. Моя доверительница купила квартиру еще полтора года назад для того, чтобы жить в ней с детьми», — сказала юрист.
Долина объяснила просьбу тем, что не успевает собрать вещи, рассказала Свириденко ранее. С ее слов, певица просила позволить ей остаться на несколько месяцев.
Материал дополняется.
