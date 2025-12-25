Лурье отказала Долиной в просьбе временно остаться в квартире

Полина Лурье (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Полина Лурье не разрешит певице Ларисе Долиной остаться жить в проданной ею квартире после решения суда о выселении, сообщила ТАСС адвокат покупательницы жилья певицы Светлана Свириденко.

«Лурье не намерена разрешать Долиной жить в квартире после ее выселения. Моя доверительница купила квартиру еще полтора года назад для того, чтобы жить в ней с детьми», — сказала юрист.

Долина объяснила просьбу тем, что не успевает собрать вещи, рассказала Свириденко ранее. С ее слов, певица просила позволить ей остаться на несколько месяцев.

