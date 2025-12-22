 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Выражение «схема Долиной» войдет в словарь неологизмов 2025 года

История с продажей квартиры народной артистки Ларисы Долиной дала начало ряду новых выражений, которые войдут в словарь неологизмов 2025 года. В их числе — словосочетание «схема Долиной» и еще четыре высказывания, связанных с этим делом, сообщил «РИА Новости» доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН и руководитель проекта «Словари новых слов» Валерий Ефремов.

По его словам, первым было зафиксировано выражение «схема Долиной» — летом 2024 года. Затем появились формулировки «эффект Долиной» (декабрь 2024 года), «бабушкина схема» (лето 2025 года), «казус Долиной» (осень 2025 года) и «бабушкин вариант», применяемый к мошенническим схемам с недвижимостью, — в декабре 2025 года.

Ефремов отметил, что подобное наблюдалось и ранее. В пример он привел резонанс вокруг «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой, после которого в языке закрепились новые слова и выражения, впоследствии использовавшиеся уже вне контекста скандала. Например, «свитер/водолазка извинений».

Экспертиза установила состояние Долиной при сделке. Как развивалось дело
Экономика
Лариса Долина

Летом 2024 года Долина, по ее словам, стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники, как утверждала певица, под психологическим давлением убедили ее продать квартиру в Хамовниках стоимостью более 138 млн руб. В марте 2025 года суд признал сделку недействительной, после чего покупательница Полина Лурье осталась без квартиры и уплаченных средств.

16 декабря Верховный суд отменил решения трех инстанций по делу Долиной. Он признал, что квартира принадлежит Лурье и если Долина не покинет жилье, Мосгорсуд рассмотрит иск о выселении артистки.

Полина Дуганова
Лариса Долина словарь лингвисты мошенники
Лариса Долина фото
Лариса Долина
певица
10 сентября 1955 года
