Выражение «схема Долиной» войдет в словарь неологизмов 2025 года

История с продажей квартиры народной артистки Ларисы Долиной дала начало ряду новых выражений, которые войдут в словарь неологизмов 2025 года. В их числе — словосочетание «схема Долиной» и еще четыре высказывания, связанных с этим делом, сообщил «РИА Новости» доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН и руководитель проекта «Словари новых слов» Валерий Ефремов.

По его словам, первым было зафиксировано выражение «схема Долиной» — летом 2024 года. Затем появились формулировки «эффект Долиной» (декабрь 2024 года), «бабушкина схема» (лето 2025 года), «казус Долиной» (осень 2025 года) и «бабушкин вариант», применяемый к мошенническим схемам с недвижимостью, — в декабре 2025 года.

Ефремов отметил, что подобное наблюдалось и ранее. В пример он привел резонанс вокруг «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой, после которого в языке закрепились новые слова и выражения, впоследствии использовавшиеся уже вне контекста скандала. Например, «свитер/водолазка извинений».

Летом 2024 года Долина, по ее словам, стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники, как утверждала певица, под психологическим давлением убедили ее продать квартиру в Хамовниках стоимостью более 138 млн руб. В марте 2025 года суд признал сделку недействительной, после чего покупательница Полина Лурье осталась без квартиры и уплаченных средств.

16 декабря Верховный суд отменил решения трех инстанций по делу Долиной. Он признал, что квартира принадлежит Лурье и если Долина не покинет жилье, Мосгорсуд рассмотрит иск о выселении артистки.