На сайт Верховного суда зашли 2 млн человек после публикации дела Долиной

На сайт Верховного суда зашли 2 млн посетителей после публикации по делу Долиной
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сайт Верховного суда России перестал загружать полное решение по делу исполнительницы Ларисы Долиной в результате высокой посещаемости — на ресурс зашли 2 млн человек после соответствующей публикации. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

В суде подчеркнули, что «за минуту было 2 миллиона обращений к сайту».

Как убедился корреспондент РБК, при попытке посмотреть полное судебное решение по упомянутому делу около 9:45 информация не прогружалась, возникала надпись: «Извините, в данный момент ведутся технические работы». На момент подготовки новостного материала ситуация остается прежней.

Верховный суд опубликовал полный текст определения по делу Долиной
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

ВС опубликовал полный текст определения по делу Долиной в 9:33 мск в своем телеграм-канале, прикрепив PDF-файл и ссылку на сайт.

Согласно решению, Лариса Долина прошла судебную психолого-психиатрическую экспертизу. По ее результатам выяснилось, что в период совершения в отношении артистки противоправных действий у нее отмечалось изменение психического состояния с формированием расстройства приспособительных реакций (расстройства адаптации. — РБК). При этом в период, предшествовавший противоправным действиям в отношении Долиной, артистка каким-либо психическим расстройством не страдала.

Само постановление суд вынес 16 декабря, признав Полину Лурье собственницей квартиры, которую женщина купила у Долиной за 112 млн руб. Предыдущие судебные решения, согласно которым недвижимость оставалась в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.



